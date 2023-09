Onet: szokujące szczegóły "afery wizowej". Hindusi udawali filmowców z Bollywood

Piotr Wawrzyk do niedawna był jednym z głównych polityków PiS. Jednak 31 sierpnia premier odwołał go ze stanowiska wiceministra spraw zagranicznych. Nieoficjalnie powodem miała być tzw. afera wizowa, czyli łapówki w zamian za wydawanie polskich wiz (z uprawieniami do Strefy Schengen) dla migrantów z Azji i Afryki.

W czwartek Onet ujawnił nowsze szczegóły w sprawie, powołując się na informatorów i dokumenty MSZ. "Wawrzyk wymuszał na polskich dyplomatach wydawanie wiz wskazanym przez niego imigrantom. Do konsulatów trafiały listy z dziesiątkami i setkami nazwisk" - napisał portal.

"Afera wizowa" w MSZ. Onet opisał "filmowców Wawrzyka"

Według Onetu od ubiegłego roku do polskich konsulatów w różnych krajach Azji i Afryki trafiały listy z nazwiskami konkretnych osób, które mają otrzymać polskie wizy. "Wszystkie nazwiska zostały przekazane dyrekcji Departamentu Konsularnego MSZ bezpośrednio przez Wawrzyka. Stamtąd trafiały właśnie do polskich placówek konsularnych w Azji i Afryce. Niektóre z e-maili zawierały nawet numery telefonów do poszczególnych osób, żeby konsulowie mogli szybciej nawiązać z nimi kontakt" - poinformował portal.

Zdaniem portalu szczególnie szokująca jest historia "filmowców z Mumbaju". Edgar Kobos, współpracownik Wawrzyka, dostarczył listę z obywatelami Indii, którym należy przyznać polskie wizy. Jako główny powód wymieniono fakt, że to członkowie ekipy filmowej, która będzie w Polsce kręcić nową produkcję.

Polscy dyplomaci z konsulatu w Mumbaju nabrali podejrzeń. Wymienione osoby pochodziły z miast w stanie Gudżarat, gdzie dominuje uboższa i gorzej wykształcona część indyjskiego społeczeństwa. Co więcej, te osoby wcześniej nie wyjeżdżały za granicę. Dyplomaci ulegli i przyznali tym osobom wizy. Dla ludzi Wawrzyka to było za mało - domagali się dla tej grupy wiz wielokrotnego wjazdu do Strefy Schengen.

"Filmowcy Wawrzyka" nie wrócili do Indii

Do konsulatu w Mumbaju spływały kolejne listy z kandydatami na wizy do Polski. Tym razem urzędnicy postanowili osobiście przysłuchiwać się wywiadom z tymi osobami.

"Okazuje się, że jeden z aktorów nie potrafi pokazać w sieci żadnego fragmentu swego filmu. Choreograf nie umie tańczyć. Producent filmowy okazuje się rozwozicielem warzyw. Specjalistka od make-upu co prawda pracuje w zawodzie, ale nie pracuje przy filmach, lecz prowadzi punkt piękności na stacji benzynowej, które w Indiach są równocześnie centrami drobnych usług. W dodatku filmowcy nie mówią w żadnym języku poza lokalnym narzeczem gudżarackim. I znów: nigdzie wcześniej za granicę nie wyjeżdżali" - napisał Onet.

Co więcej - poprzednia ekipa filmowców, która wyjechała do Europy, prawdopodobnie nie wróciła do Indii. Przynajmniej nie ma na to żadnych dowodów. Onet zasugerował, na podstawie własnych źródeł, że "metoda na filmowców" mogła być wykorzystana do przerzutu migrantów do USA przez Meksyk. Do tego ostatniego mogą dostać się bez przeszkód osoby z wielokrotnymi wizami uprawiającymi do wjazdu do Strefy Schengen.

Według służb amerykańskich aż 21 z 36 "filmowców" znalazło się w Meksyku. "Stawka za przerzut jednego Hindusa do USA wynosić miała 25-40 tys. dol. Zasady są czyste — przed operacją rodzina płaci zaliczkę, a resztę dopłaca, dopiero kiedy przerzucony zadzwoni z Ameryki. Znaczącą część tej drogi przynajmniej 21 filmowców Wawrzyka pokonało legalnie dzięki protekcji wiceministra" - napisał Onet.

Z odpowiedzi, jaką Onet otrzymał z MSZ, wynika, że takie działania wysoko postawionych urzędników resortu dyplomacji były nielegalne.