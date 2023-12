Patryk Jaki demaskuje sytuację w PiS. "Duża część obozu była leniwa"

Patryk Jaki uważa, że PiS było zbyt leniwe podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Europoseł uważa, że rząd Mateusza Morawieckiego popełnił kilka znaczących błędów, które mogły dużo kosztować Zjednoczoną Prawicę. Wskazał, co było istotą sporu Suwerennej Polski z premierem.

Jaki zidentyfikował "zdrajców ojczyzny"

Patryk Jaki nie ma wątpliwości, że jeśli doszłoby do zmiany traktatów unijnych, to perspektywa utraty suwerenności przez Polskę byłaby bardzo prawdopodobna. "Suwerenność to zdolność do podejmowania decyzji przez polskie władze w najważniejszych obszarach [...]. Jeżeli definicja suwerenności podana przeze mnie jest właściwa, to nowy traktat nie tylko ją zabiera, lecz także trzeba tu użyć ostrzejszego terminu: obezwładnia Polskę" - przekonywał europoseł w rozmowie z Wirtualną Polska.

Polityk usłyszał pytanie, czy jeśli - zgodnie z retoryką Zjednoczonej Prawicy - niektórzy polscy posłowie popierają likwidację państwa, to są zdrajcami. "Jeżeli historycznie zdrajcami nazywamy ludzi, którzy świadomie chcieli pozbawiać kompetencji polskiego państwa i przenieść je na zewnątrz, bo Polacy są za głupi i dlatego musieli się oddać pod opiekę sąsiadom, to ten termin jest jak najbardziej uprawniony. Jeżeli Polska zostanie pozbawiona ogromu swoich kompetencji i zostaną one przeniesione do biurokracji europejskiej, to właściwie czym ustrojowo będzie się różniła od czasów Kongresówki czy Księstwa Warszawskiego, gdzie państwo istniało, jednak najważniejsze decyzje były podejmowane na zewnątrz?" - tłumaczył swój punkt widzenia Jaki.

Europoseł nie wahał się nazwać zwolenników takiego rozwiązania Targowicą. "Dostrzegam tu oczywistą analogię do Targowicy. I jestem przekonany, że gdyby zmiana traktatu weszła w życie, historia równie ostro oceniłaby popierających tę zmianę, jak ostro oceniła uczestników spisku targowickiego" - ocenił

Te błędy popełnił Morawiecki

Patryk Jaki zinterpretował też wynik wyborczy komitetu PiS w wyborach parlamentarnych. Rozpoczął jednak od stwierdzenia, że Mateusz Morawiecki był zbyt łagodny wobec Unii Europejskiej. "Niestety, czas przyznał nam rację. Nam, czyli Suwerennej Polsce oraz tym ludziom w Prawie i Sprawiedliwości, którzy przestrzegali przed przyjmowanym przez rząd kierunkiem. [...] Nie wiem, jakie były jego [Morawieckiego - przyp. red.] motywacje. Zakładam, że były dobre. Mam taką nadzieję. Po prostu premier wierzył w to, że poszukiwanie kompromisu pozwoli zdobyć pieniądze unijne dla Polski" - wyjaśnił w rozmowie z WP.

Polityk dodał, że uważa, iż Morawiecki i jego środowisko przyjęli złą kalkulację, polegającą na tym, że "może i będzie więcej chaosu w wymiarze sprawiedliwości, ale przynajmniej dostaniemy pieniądze, dzięki czemu nasza gospodarka będzie silniejsza".

Trzecia Droga to przybudówka Tuska?

Jaki otwarcie przyznał, że "bez cienia wątpliwości, szanse na sformułowanie rządu Mateusza Morawieckiego są bardzo, bardzo małe". Przekonywał jednak, że gdy prezydent Andrzej Duda wskazywał kandydata, nie było to jeszcze tak oczywiste

Członek Suwerennej Polski nie chciał jednak przyznać, że wygrał Donald Tusk. "Będzie rządził tylko dzięki temu, że ludzie oddali głos na Trzecią Drogę, która rysowała się jako formacja konserwatywna" - orzekł, dodając, że sojusz PSL i Polski 2050 to przybudówka PO. "Konia z rzędem temu, kto wskaże fundamentalne różnice między Tuskiem a Trzecią Drogą w sensie faktycznym, a nie retorycznym. Widzę to w Parlamencie Europejskim. Głosują praktycznie tak samo" - odnotował Patryk Jaki.

Dlaczego PiS przegrało wybory?

Powracając do wyniku wyborczego Zjednoczonej Prawicy, polityk przyznał: "zmiotła nas zmiana cywilizacyjna". "Przez ostatnie lata było w Polsce prosperity. Społeczeństwo stawało się coraz bogatsze. Polska rozwijała się praktycznie najszybciej w Europie. Oczywiście nie dotyczyło to wszystkich w równym stopniu, ale trend był widoczny. I za tymi zmianami ekonomicznymi szła również zmiana kulturowa" - zasygnalizował.

O co dokładnie chodzi? "Sekularyzacja, laicyzacja społeczeństwa. Długi marsz kulturowy przez media, organizacje pozarządowe. Niszczenie wszystkich dotychczasowych więzi i tożsamości. Od płci, która jest rzekomo niebiologiczna, a kulturowa, po pedagogikę wstydu i ośmieszanie patriotyzmu. A u nas, zamiast walczyć o stare tożsamości, był podział, czy jest sens się przeciwstawiać, bo te zmiany są nieuniknione. To była też istota naszego sporu ze środowiskiem premiera Morawieckiego" - zdiagnozował Jaki w rozmowie z Wirtualną Polską.

Eurodeputowany zadeklarował, że w porównaniu z opozycją, to jego obóz jest tym, który lepiej reprezentuje przeciętnego człowieka. "Tylko zupełnie nie potrafiliśmy tego pokazać, wytłumaczyć obywatelom. Badania pokazują, że jednak dalej większość Polaków popiera styl życia, który my reprezentujemy. Tylko my nie potrafiliśmy tego opowiedzieć. Duża część naszego obozu była leniwa, niestety. W mediach społecznościowych przez ostatnich osiem lat tylko niewielka grupa osób związanych z obozem Zjednoczonej Prawicy coś robiła. Było nas za mało" - ocenił.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska