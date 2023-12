Paweł Płuska relacjonuje najważniejsze wydarzenia. Kim jest dziennikarz TVN?

Paweł Płuska to dziennikarz znany z radia i telewizji. Z "Faktami" TVN związany jest od ponad 20 lat. Dla widzów zazwyczaj przygotowuje relacje z sejmu, ale lubi zajmować się też tematyką gospodarczą.

Zobacz także: Dziennikarz TVN nowym szefem "Wiadomości" TVP. Podano nazwisko

Paweł Płuska: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Paweł Płuska urodził się 19 stycznia 1970 roku w Łowiczu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), gdzie ukończył politologię.

Paweł Płuska: kariera zawodowa, radio, TVN

Karierę w mediach rozpoczął w Radiu Centrum, później pracował w RMF FM, gdzie razem z Edwardem Miszczakiem pomagał tworzyć regionalne oddziały stacji. Pracował też w TV Puls i w Radiu ZET.

Pod koniec 2001 roku rozpoczął pracę w TVN24. Niedługo potem regularnie zaczął przygotowywać materiały do "Faktów" TVN. We wrześniu 2004 roku przyjął propozycję oficjalnego przejścia do redakcji.

Paweł Płuska: życie prywatne, rodzina, żona

Paweł Płuska jest zapalonym motocyklistą. Na swoim turystycznym jednośladzie zwiedza Europę. Jest także promotorem bezpiecznej jazdy, w tym zakładania odblasków przez kierowców jednośladów. Motocykle to pasja dziennikarza, choć, jak sam przyznaje, nie zawsze jest to bezpieczna rozrywka: - Podczas wyjazdu na Korsykę połamałem się. Ale nie zawróciłem, tylko pojechałem dalej ze złamaną nogą. Ten wypadek zdarzył się przez moją głupotę: położyłem się na łuku, noga została na podnóżku, motocykl mnie docisnął, czego efektem była złamana kość śródstopia. Kiedy wróciłem do Polski, było to już złamanie z przemieszczeniem, bo z kontuzją przejechałem 4 tys. km. Ale nie żałuję tego - powiedział Płuska w rozmowie z portalem autokult.pl.

Dziennikarz nie dzieli się publicznie informacjami o rodzinie. Wiadomo, że ma żonę Elżbietę i syna Patryka.

Źródło: Radio ZET/ fakty.tvn24.pl/ wirtualnemedia.pl