Pokazał Dudę dzieciom z Tajlandii. "Będziecie bełkotać jak ten gość i będą się z was śmiać"

W styczniu 2023 roku Andrzej Duda był gościem na Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent przemawiał po angielsku podczas panelu dotyczącego spraw obronności. Głowa państwa zacinała się i trudno jej było znaleźć odpowiednie słowa. Na końcu powiedział, że przeprasza, ale jest za wcześnie rano. Nagranie już wtedy przewijało się w mediach, jednak wróciło dzięki pewnemu nauczycielowi, który w Tajlandii uczy angielskiego.

Andrzej Duda próbuje mówić po angielsku. Nauczyciel pokazał nagranie w Tajlandii

Nagranie z prezydentem Andrzejem Dudą wykorzystał podczas zajęć polski nauczyciel pracujący w Bangkoku. - Jeśli nie będziecie odrabiać prac domowych i nie będziecie się przykładnie uczyć, będziecie bełkotać tak jak ten gość. I wszyscy będą się z was śmiać - powiedział uczniom Mateusz Biskup.

Biskup niegdyś prowadził na YouTube kanał o nazwie "Belfer w Tajlandii", a na jednej z lekcji opowiadał uczniom z Bangkoku o finale WOŚP. Choć to on jest popularyzatorem kwestii azjatyckich, teraz to o nim zrobiło się głośno. Dziennikarze o2.pl skontaktowali się z nauczycielem, by zapytać, dlaczego zdecydował się na takie zaprezentowanie polskiego prezydenta swoim podopiecznym

- To są bardzo fajne dzieciaki, dobrze mówią po angielsku, ale mają ostatnio problem z odrabianiem zadań domowych, więc postanowiłem ich trochę zmotywować. Mam nadzieję, że to poskutkuje, bo są bardzo ambitni - przekazał Mateusz Biskup.

W styczniu br. prezydent Duda znowu odwiedził Davos, jednak tym razem zrezygnował z mówienia po angielsku. Poprosił innych prelegentów, aby założyli urządzenia tłumaczące, gdyż poinformował ich, że chce przemawiać po polsku. W tle nagrania słychać, jak ktoś szepcze wymownie: "I understand...", czyli "rozumiem".

Internauci wypominają też prezydentowi słynne już "a friend in need is a friend in di*ck", zamiast "indeed", które Andrzej Duda skierował w marcu 2022 roku do wyraźnie tym rozbawionej wiceprezydentki USA Kamali Harris. Głowa państwa źle wymówiła słowo, które oznacza "doprawdy", "w rzeczy samej", w efekcie czego posłużył się slangowym określeniem przyrodzenia.

