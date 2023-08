Polska wysyła więcej żołnierzy na granicę z Białorusią. Ujawniono lokalizacje

Maciej Wąsik zaznaczył, że kwestia wysłania dodatkowych żołnierzy na granicę polsko-białoruską omawiana była na Komitecie Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych. Obecnie działania SG na tej granicy wspiera około 2 tysięcy żołnierzy. O dodatkowy tysiąc żołnierzy zawnioskował komendant główny SG. Do tego wniosku przychylił się szef MON Mariusz Błaszczak.

- To wzmocnienie będzie nie o tysiąc, tylko o 2 tysiące żołnierzy. Taka decyzja zapadła na Komitecie Bezpieczeństwa, taką decyzję podjął pan minister Mariusz Błaszczak - poinformował Maciej Wąsik. Według wiceministra żołnierze dotrą na granicę w okresie najbliższych dwóch tygodni. Jak wyjaśnił, wesprą oni działania SG zarówno w województwie podlaskim, jak i w województwie lubelskim.

Dodatkowi żołnierze przy granicy z Białorusią. Jest decyzja

Podkreślił, że napór na polsko-białoruską rośnie, choć jest nieporównywalny z tym, co było 2 lata temu. Jak zaznaczył, wszystkie próby nielegalnego przekroczenia tej granicy są organizowane i przygotowywane przez służby białoruskie.

- Gdybyśmy po drugiej stronie mieli prawdziwą straż graniczną, a nie służby przemytnicze, to tych przejść w ogóle by nie było - stwierdził. Zapytany, czy brane jest pod uwagę zwrócenie się o wsparcie do sojuszników, wiceminister zapewnił, że nie ma takiej potrzeby. - Cała ochrona granic jest dzisiaj w zasięgu polskich służb - dodał.

Wąsik w Studiu PAP odniósł się do ustaleń po rozmowie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego z szefową MSW Litwy Agne Bilotaite dotyczących m.in. mechanizmu, który zostanie zastosowany w przypadku konieczności ewentualnego zamknięcia wszystkich przejść granicznych z Białorusią i izolacji reżimu Łukaszenki.

Izolacja Białorusi? Wąsik o planach Polski i państw bałtyckich

Na pytanie, czy ten mechanizm zakłada, że w Polska i Litwa jednocześnie zamkną całą granicę z Białorusią, wiceminister odparł: - Właśnie tak to ma wyglądać. - Jeżeli Białoruś pozwoli sobie na za dużo, jeżeli te prowokacje będą coraz bardziej nachalne, to musimy wspólnie zareagować - i także dołączy się do tego, mam nadzieję, Łotwa, bo Litwini mają w tym zakresie rozmawiać z Łotyszami - żeby doprowadzić do całkowitej izolacji Białorusi - powiedział wiceszef MSWiA.

Jak zaznaczył, mowa również o zamknięciu przejść kolejowych. - Zdajemy sobie sprawę, że idzie tamtędy duża część handlu, także polskiego. Idzie także handel chiński. Myślę, że Chińczycy będą musieli wysłać Łukaszence odpowiedni sygnał, żeby nie podejmował działań, na których oni ucierpią - podkreślił Wąsik.

Polska na granicy z Białorusią ma obecnie otwarte przejście drogowe w Terespolu, na którym odbywa się ruch osobowy, przejście towarowe w Kukurykach, ale tylko dla przewoźników z państw unijnych, oraz przejścia kolejowe. Zawieszone jest m.in. przejście graniczne w Kuźnicy. Zostało zamknięte ponad dwa lata temu w związku z presją migracyjną wywołaną działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Po skazaniu przez białoruski sąd działacza polskiej mniejszości, dziennikarza Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze Polska zawiesiła przejście graniczne w Bobrownikach. Władze Litwy zapowiedziały w tym tygodniu, że w najbliższym czasie zamknięte zostaną dwa z sześciu przejść granicznych z Białorusią.

RadioZET.pl/PAP