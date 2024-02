Posłowie KO śmieją się z PiS. "Właśnie wygrali nam wybory", "oni się tam nienawidzą"

Posłowie Koalicji Obywatelskiej docinają PiS w związku ze "szturmem" na Sejm i próbą wprowadzenia do budynku parlamentu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Ci awanturnicy właśnie wygrali nam wybory - przekazał Wirtualnej Polsce jeden z polityków obozu Donalda Tuska. Dziennikarze donieśli, że nawet sami politycy PiS po cichu przyznają między sobą, że "to nie tak miało wyglądać".

Posłowie KO komentują działania PiS. "Nam się to bardzo podoba"

- Pisowcy robią z siebie zaczadziałych awanturników. Obrali strategię na samozniszczenie. Dla nas to dobra informacja, chociaż naprawdę, nadziwić im się nie mogę - przekazał WP jeden z wiceministrów, który skomentował to, co w środę działo się przed Sejmem.

- PiS ma dziś twarz skazańców i zagubionego Kaczyńskiego. Nawet ich wyborcom to się nie podoba. A nam? Nam się to bardzo podoba - ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Według informatorów Radia ZET za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy służby wykorzystywały program szpiegujący Pegasus i inne techniki operacyjne nie tylko d o inwigilowania posłów opozycji, ale również członków PiS. Jak ustalił dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski, lista osób, które miały być w ten sposób inwigilowane, obejmuje około 30 nazwisk i znajdują się na niej m.in. były sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, były wicepremier Henryk Kowalczyk, poseł Łukasz Mejza oraz inni członkowie Partii Republikańskiej.

- Widać, że się żrą w środku. Sami na siebie donoszą. Oni się tam nienawidzą - stwierdzi w rozmowie z Wirtualną Polską polityk KO. - Kamiński z Wąsikiem tak się przyzwyczaili do podsłuchiwania opozycji, że przez omyłkę zaczęli podsłuchiwać swoich - żartował inny parlamentarzysta.

- PiS jeszcze się nie ogarnęło po wyborach. Nie mamy dziś normalnej opozycji - podsumował jeden z posłów większości rządzącej.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska