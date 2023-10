"Posłowie PiS rozmawiają z PSL i Polską 2050. Chcą uciec z tonącego statku"

Choć wybory parlamentarne formalnie wygrało PiS, to większość w nowej kadencji Sejmu będzie miała dotychczasowa opozycja. Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Drogą deklarują, że są gotowe stworzyć rząd.

Kto stworzy nowy rząd? PiS kusi PSL

24 i 25 października odbyły się w Pałacu Prezydenckim konsultacje zorganizowane przez Andrzeja Dudę. Prezydent spotkał się z przedstawicielami wszystkich sił politycznych, które wprowadzą do parlamentu swoich posłów. Nie podjął jednak jeszcze decyzji, komu w pierwszej kolejności powierzy misję tworzenia rządu.

W PiS wciąż jest jednak wiara w odwrócenie wyników wyborów i możliwość utrzymania władzy. Liczy się na to, że sojusz złożony z KO, Lewicy i Trzeciej Drogi (czyli PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni) okaże się koalicją chaosu.

Politycy partii rządzącej nie ukrywają również swoich zamiarów, dotyczących rzekomych rozmów koalicyjnych m.in. z PSL. Posłanka ludowców Urszula Nowogórska otrzymała już nawet telefon od "wysoko postawionej" osoby z Nowogrodzkiej. W rozmowie z Onetem zapewniła jednak, że "ucięła rozmowę" i pragnie uczestniczyć "w tworzeniu rządu przez stronę demokratyczną".

Scheuring-Wielgus: posłowie PiS zaczynają rozmawiać z PSL i Polską 2050

O tym, jak to wygląda z perspektywy Lewicy mówiła z kolei w najnowszym odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy" Joanna Scheuring-Wielgus. - Od nas na pewno nikt się nie złamie. Powiem więcej: podczas spotkania u prezydenta, Andrzej Duda przyznał, że klub Lewicy jest jedynym, z którym nikt z PiS nie rozmawia. Bo my nie jesteśmy dla nich partnerem do rozmowy, jesteśmy na dwóch różnych biegunach - stwierdziła.

Ujawniła przy tym inne, ciekawe informacje z tzw. sejmowej kuchni. Dotyczyły one niektórych parlamentarzystów obozu rządzącego. - Wiem, że posłowie PiS, zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy zostali wybrani do Sejmu, zaczynają rozmawiać z PSL-em i Polską 2050 - zdradziła.

Ci "nowi" weszli generalnie na tonący statek. Nigdy wcześniej nie byli w parlamencie i chcą teraz z tego statku uciec. Czy reszta ich przyjmie? Tego nie wiem - Joanna Scheuring-Wielgus

Na pytanie, czy faktycznie chodzi o próbę "przejścia" na stronę demokratycznej opozycji, Scheuring-Wielgus dwukrotnie odpowiedziała: "oczywiście, że tak". Posłanka Lewicy zapewniła jednocześnie, że wierzy w uczciwość ludowców i w to, że nie daliby się "kupić" przez obóz Zjednoczonej Prawicy. Jednoznacznie oceniła także obecne działania PiS.

"Będą robić wszystko, by nas skłócić. By rozbić koalicję"

Czy w takim razie PiS może przedłużać i opóźniać moment oddania władzy? - Wszystkie scenariusze są możliwe. Ja, moi koledzy i koleżanki z opozycji przez ostatnie 8 lat byliśmy np. wytrenowani w tym, żeby wypowiadać się na mównicy sejmowej przez 30 albo 60 sekund. I musieliśmy się liczyć z tym, że w każdej chwili Elżbieta Witek czy Ryszard Terlecki mogą nam wyłączyć mikrofon. Dlatego właśnie spodziewam się po PiS wszystkiego najgorszego - przyznała.

- Będą teraz mówić i robić wszystko, byleby tylko nas skłócić i utrzymać się przy władzy, przy stołkach. Żeby namącić ludziom w głowach, że nie jesteśmy wcale tacy dogadani i pewni. Zrobią wszystko, by na podzielić i rozbić koalicję - powiedziała. Poproszona o komentarz do słów rzecznika PiS Rafał Bochenka, który ocenił wspólną konferencję liderów KO, Lewicy i Trzeciej Drogi jako "wyraz wzajemnej nieufności", odparła: - Niech on już naprawdę zamilknie, bo czasem już go słuchać nie mogę.

W najnowszym odcinku "Machiny Władzy" Joanna Scheuring-Wielgus mówiła też m.in. o różnicach programowych w przyszłej koalicji, liberalizacji prawa aborcyjnego, kampanii i wyniku Lewicy w wyborach do Sejmu oraz o sprawie sądowej z jej udziałem. Więcej w odcinku, do którego link znajduje się w artykule.