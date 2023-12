Radosław Sikorski to stary-nowy minister spraw zagranicznych. Kim jest szef MSZ?

Radosław Sikorski to polityk specjalizujący się w stosunkach międzynarodowych. Karierę polityczną rozpoczął w rządzie Jana Olszewskiego, był ministrem obrony narodowej za rządów PiS, należy do ścisłego kierownictwa Platformy Obywatelskiej. Kim jest nowy szef MSZ?

Radosław Sikorski: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Radosław Sikorski urodził się 23 lutego 1963 roku w Bydgoszczy. Pełnił funkcję przewodniczącego uczniowskiego komitetu strajkowego, w czerwcu 1981 roku wyjechał do Anglii, gdzie wystąpił o azyl polityczny po wprowadzeniu stanu wojennego.

Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego na kierunku PPE (politologia, filozofia, ekonomia). W 1999 ukończył Wyższy Kurs Obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Radosław Sikorski: dziennikarstwo, World Press Photo

W latach 1986–1989 Sikorski pracował jako dziennikarz-freelancer dla prasy brytyjskiej („The Spectator”, „The Observer”, „The Sunday Telegraph”). Za zdjęcie rodziny afgańskiej zabitej w bombardowaniu w Heracie, otrzymał nagrodę World Press Photo.

W latach 1988-1992 Radosław Sikorski doradzał magnatowi prasowemu Rupertowi Murdochowi i reprezentował interesy należącej do niego News Corporation w Polsce. W TVP prowadził program Wywiad Miesiąca, w którym rozmawiał z czołowymi politykami, jak Margaret Thatcher, Václav Klaus, Qian Qichen czy Henry Kissinger.

Napisał kilka książek: „Prochy świętych – podróż do Heratu w czas wojny”, „Full circle. A homecoming to free Poland”, „The Polish House – an Intimate History of Poland”, „Strefa zdekomunizowana – wywiad rzeka”, „Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji” oraz „Polska. Stan Państwa”.

Radosław Sikorski: kariera polityczna, rząd Jana Olszewskiego

Radosław Sikorski karierę polityczną rozpoczął w 1992 roku w rządzie Jana Olszewskiego, gdzie pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej. Opowiadał się za szybkim wejściem Polski do NATO. Wszedł w skład Ruchu Odbudowy Polski (ROP) Jana Olszewskiego.

Podwójnym obywatelstwem Radosława Sikorskiego zainteresowały się Wojskowe Służby Informacyjne (WSI). Od 1 października 1992 do 17 lutego 1995 prowadzono przeciw niemu akcję „Szpak”. Teczka z materiałami została odtajniona i upubliczniona przez Radosława Sikorskiego w 2006 roku. W tym samym roku polityk zrzekł się obywatelstwa brytyjskiego.

W latach 1998–2001 Radosław Sikorski był wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka. Sprawował też funkcję przewodniczącego Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz zasiadał w prezydium Ruchu Społecznego AWS.

Radosław Sikorski: minister obrony narodowej w rządzie PiS

Radosław Sikorski 25 września 2005 został wybrany do Senatu jako kandydat bezpartyjny z ramienia Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu bydgoskim. 31 października 2005 został zaprzysiężony na ministra obrony narodowej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a 14 lipca 2006 – w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 5 lutego 2007 podał się do dymisji. Jako przyczynę wskazywał na konflikt z szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego Antonim Macierewiczem.

Radosław Sikorski: minister spraw zagranicznych w rządzie PO

Po pół roku od rozstania z PiS Radosław Sikorski ogłosił, że będzie kandydował do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej z okręgu bydgoskiego w wyborach 21 października 2007 roku. Został powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

W grudniu 2007 Radosław Sikorski wstąpił do Platformy Obywatelskiej. W marcu 2008 został członkiem zarządu krajowego PO, a 8 października 2010 – wiceprzewodniczącym partii. W tym samym roku kandydował w partyjnych wyborach o nominację na kandydata na prezydenta z ramienia PO. Przegrał z Bronisławem Komorowskim stosunkiem głosów 31,5% do 68,5%.

W sierpniu 2008 w imieniu polskiego rządu podpisał z sekretarz stanu USA Condoleezzą Rice umowę dotyczącą umiejscowienia bazy tarczy antyrakietowej w Polsce.

W lutym 2014 Radosław Sikorski został szefem misji dyplomatycznej w Kijowie. W trakcie Euromajdanu brał udział w negocjacjach między ukraińskimi stronami konfliktu, co doprowadziło do podpisania porozumienia pomiędzy liderami opozycji a prezydentem Wiktorem Janukowyczem.

24 września 2014 Radosław Sikorski przejął funkcję marszałka Sejmu, po objęciu przez Ewę Kopacz stanowiska prezesa Rady Ministrów. Z funkcji marszałka Sejmu zrezygnował w połowie 2015 roku, a w 2016 – z funkcji wiceprezesa PO.

W 2019 roku Radosław Sikorski uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego z 1. miejsca na liście komitetu Koalicja Europejska jako reprezentant PO. W PE dołączył do grupy Europejskiej Partii Ludowej. Został przewodniczącym Delegacji do spraw stosunków z USA oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony.

12 grudnia 2023 r. Radosław Sikorski został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko ministra spraw zagranicznych.

Radosław Sikorski: rodzina, żona

Radosław Sikorski jest mężem znanej pisarki i dziennikarki Anne Applebaum (laureatki Nagrody Pulitzera z 2004 roku za książkę „Gułag”), mają dwóch synów. Do rodziny ministra należy klasycystyczny dworek wraz z parkiem w Chobielinie.

Źródło: Radio ZET/radeksikorski.eu