Referendum 2023: czy jest obowiązkowe?

Referendum 2023, które odbędzie się równolegle z wyborami parlamentarnymi, nie jest obowiązkowe. Każdy wyborca głosujący 15 października może odmówić przyjęcia którejkolwiek z trzech kart do głosowania: do Sejmu, Senatu lub właśnie - referendum.

- Udział w referendum jest dobrowolny. Frekwencja referendalna - która ma wpływ na to, czy referendum jest wiążące, czy nie - jest liczona na podstawie liczby ważnych kart wyjętych z urny - przypomina szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. - Mamy prawo do udziału w głosowaniu i w referendum, i w wyborach. To wyborca decyduje, w którym głosowaniu chce wziąć udział - mówi.

Odmowa udziału w referendum

W związku z licznymi wątpliwościami wyborców w sprawie odmowy udziału w referendum komunikat wydała Państwowa Komisja Wyborcza. W specjalnym komunikacie PKW podkreśliła, że "w żadnej mierze osoba uprawniona do udziału w referendum nie może i nie jest zmuszana do głosowania w wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum".

W przypadku referendum przeprowadzanego w tym samym dniu, co wybory do Sejmu i Senatu, wyborca może zatem zdecydować według własnego uznania o udziale np.:

jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w referendum);

jedynie w udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu);

jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum);

i tak dalej.

Jak nie wziąć udziału w referendum?

W lokalu wyborczym wyborca może powiedzieć, że nie chce brać udziału w którymkolwiek z głosowań i wtedy dana karta do głosowania nie będzie mu wydana. Każdy głosujący 15 października może po prostu odmówić przyjęcia którejkolwiek z trzech kart do głosowania: do Sejmu, Senatu lub referendum

WAŻNE: Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania, obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek odnotować ten fakt. Członek komisji powinien wpisać w rubryce, w której jest miejsce na pokwitowanie przyjęcia karty, że wyborca odmówił przyjęcia karty referendalnej.

Jeśli obywatel weźmie kartę do ręki, to - czy przekreśli, pomaże kartę, postawi krzyżyk w niewłaściwych miejscach - będzie wliczany do puli osób, które biorą udział w głosowaniu. Tzn. że jego głos będzie nieważny, ale zostanie odnotowane, że wyborca wziął udział w głosowaniu i będzie się to liczyło do frekwencji referendalnej.

PKW odradza przedarcie karty referendalnej. Pamiętać trzeba, że jest to narażenie się na odpowiedzialność karną.