Rocznica wybuchu II wojny światowej. Duda nawiązał do wojny w Ukrainie. "Nie wolno nam"

W piątek 1 września Andrzej Duda wziął udział w obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej na gdańskim Westerplatte. Zgodnie z tradycją uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych, tuż przed 4:45, gdyż o tej godzinie 1 września 1939 r. nastąpił niemiecki atak na ulokowaną tam polską Wojskową Składnicę Tranzytową.

Prezydent złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Gospodarzem uroczystości był minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Duda wygłosił również okolicznościowe przemówienie.

Westerplatte. Rocznica wybuchu II wojny światowej

- Dziękuję, że tu jesteście i przychodzicie co roku. Kolejne pokolenie młodych Polaków, którzy pochylają głowy nad tą pamięcią. Nie tylko pamięcią tych, którzy polegli, ale przede wszystkim pamięcią niezwykłego bohaterstwa i oddania ojczyźnie. To największa godność Westerplatte i westerplatczyków. To największa godność obrońców Wybrzeża i żołnierzy, którzy nie szczędząc sił i krwi bronili rzeczpospolitej wtedy w 1939 roku 84. lata temu - mówił.

- Tak hitlerowscy Niemcy zaczęli II wojnę światową, najstraszliwszą i najkrwawszą w dziejach. Znakomicie wiemy, że jej początek i zarzewie nastąpiło kilka dni wcześniej, poprzez podpisanie zdradzieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow. Kiedy dwa totalitaryzmy, sowiecki i niemiecki hitlerowski, uzgodniły ze sobą de facto podział naszej części Europy - dodał.

Duda wskazał, że moment ten był tragiczny nie tylko dla Polaków, ale i państw bałtyckich. - Pozbawił ojczyzny i wolności także naszych sąsiadów z państw bałtyckich i to na ponad 50 lat. Przecież oni swojej państwowości nie odzyskali po II wojnie światowej. Stali się częścią sowieckiego państwa i nią pozostawali aż do początku lat 90. Do samego końca XX wieku - zaznaczył prezydent.

Podczas wystąpienia podkreślił, że "dzisiaj próbuje się przeinaczać historię". - Mówię tutaj głównie o tych "ekspertach", przede wszystkim rosyjskich i władzach Rosji, które próbują pisać historię od nowa. Nic nie zmieni prawdy historycznej, tych dokumentów, które cały czas są, zdjęć ściskających się i uśmiechających się do siebie niemieckich, hitlerowskich i sowieckich żołnierzy - czerwona gwiazda pod ramię ze swastyką chciała zapanować nad Europą i nad narodami - kontynuował.

Duda: nie wolno nam spóźnić się z obroną naszego państwa

Podkreślił, że dzisiaj nie wolno nam się spóźnić z obroną naszego państwa, widząc co dzieje się w Ukrainie. - Jakże wymownie widzimy to od 24 lutego 2022 roku - czarnej daty dla naszych sąsiadów z Ukrainy, czarnej daty rosyjskiej napaści na to niepodległe państwo, kolejnej rosyjskiej próby w XXI wieku zmienienia siłą granic w Europie. Czy myślicie, że ostatniej? Nie bądźmy naiwni i na szczęście nie jesteśmy - ocenił.

Dziś nie wolno nam się spóźnić z obroną naszego państwa, widząc co dzieje się w Ukrainie. [...] Właśnie dlatego musimy poświecić tak wiele innych naszych potrzeb i wzmocnić naszą armię, nasze bezpieczeństwo, realizować ten proces zawczasu. By Polak był mądry przed szkodą, zanim jakiś szaleniec wpadnie na pomysł, że trzeba zagarnąć naszą ziemię znowu, że można nas napaść, bo jesteśmy słabi i nie damy rady Andrzej Duda

Jak przekonywał Duda, Polska musi być silna, po to, aby Polacy nie musieli walczyć, oddawać życia za ojczyznę i aby "nikt się nie odważył podnieść ręki na Polaków i polską ziemię". - To właśnie jesteśmy winni obrońcom Westerplatte. To właśnie musi być przez następne lata systematycznie, spokojnie i konsekwentnie realizowane. Bo wolność nie jest dana raz na zawsze. I nie utrzyma się sama. Nikt nam nie da jej w prezencie - stwierdził

- Przeciwnie: historia uczy, że raczej będzie chciał nam odebrać. Dlatego musimy pokazywać, że jesteśmy gotowi i musimy cały czas zachowywać gotowość i odpowiedzialność. To jest dziś nasz najważniejszych patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny i wobec tych, którzy będą ją stanowili w przyszłości. Nasze zobowiązanie wobec wszystkich tych, którzy w przeszłości walczyli o nią i za nią polegli - podsumował prezydent w Gdańsku.

