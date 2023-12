Salwa śmiechu po słowach Jacka Ozdoby. Mówił o zacieraniu śladów

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" w niedzielę 10 grudnia byli Robert Kropiwnicki z KO, Anna Zalewska (PiS), Adam Jarubas z Trzeciej Drogi, Jacek Ozdoba (Suwerenna Polska) i Dorota Olko z Lewicy. Politycy zaczęli rozmowę od tematu rządu Donalda Tuska, który najprawdopodobniej przejmie władzę już w nadchodzącym tygodniu.

PiS liczy na cud? "Trzymamy kciuki, że coś się wydarzy"

- Wchodząc do gabinetu trzeba mieć świadomość, że kiedyś się z niego wyjdzie - powiedział Jacek Ozdoba. - Wyborcy zdecydowali, że wygraliśmy wybory, ale arytmetyka sejmowa jest nieubłagana. Scenariusz jest raczej przewidywalny, ale oczywiście trzymamy kciuki, że wydarzy się coś niezwykłego - dodał.

Następnie Jacek Ozdoba ocenił, że "przyszły rząd ma już aferę, a Donald Tusk nie zdążył jeszcze objąć teki premiera". - To pokazuje, w jakich standardach żyjemy. Sam pan Hołownia zaczął od dwóch odcinków. Jeden to z celi do Brukseli, a drugi to afera wiatrakowa. Całkiem niezły start - stwierdził.

"PiS to jedna wielka afera"

Na te słowa zareagował Robert Kropiwnicki, który stwierdził, że "bardzo lubi, jak PiS zarzuca jakiekolwiek afery". - Oni zapominają, że sami są jedną wielką aferą. Te wszystkie rzeczy, do których już powołaliśmy komisje śledcze to wierzchołek afer PiS-owskich, które będziemy rozliczać. Naprawdę bardzo łatwo oskarżacie, a zapominacie o własnych aferach - mówił.

Robert Kropiwnicki ocenił też, że rząd Donalda Tuska "będzie rządem merytorycznym". - To będzie rząd, który będzie pracował dla wszystkich Polaków - powiedział.

Tusk zapowiada audyty w ministerstwach

Politycy odnieśli się też do słów Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że przeprowadzone zostaną audyty w ministerstwach. W tym kontekście Anna Zalewska stwierdziła, że "Donald Tusk rysuje świat, którego nie ma". - Każdy minister, gdy przychodzi do rządu, zaczyna od bilansu. To jest oczywiste i to jest obowiązek każdego, żeby w taki sposób rozpocząć swoją pracę w ministerstwie, więc robienie halo z normy, która obowiązuje od dziesiątek lat jest absurdem - mówiła.

Odnosząc się do rządu Donalda Tuska Zalewska stwierdziła, że będzie to rząd "ale to już było". - Plus oczywiście będzie to rząd, jak wszystko na to wskazuje, który będzie zakładnikiem lobbystów - stwierdziła.

Śmiech w studiu Radia ZET. Reakcja na słowa Ozdoby

W trakcie programu politycy przerzucali się wzajemnie aferami i odpowiedzialnością za nie. W pewnym momencie Jacek Ozdoba stwierdził, że "Platforma Obywatelska jest wybitna, jeśli chodzi o zacieranie śladów". Te słowa wywołały w studiu salwę śmiechu, po której Ozdoba stwierdził, że "jeśli jesteś z PO, to sądy będą cię broniły jak niepodległości", przypominając przy tym aferę vatowską.

Na te słowa odpowiedział Robert Kropiwnicki, który przypomniał, że "jedną z największych afer vatowskich odkryto w 2019 roku w ministerstwie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość".

"Mateusz Morawiecki powinien odpowiedzieć prawnie"

Nie obyło się też bez poruszenia tematu komisji śledczych. Anna Zalewska stwierdziła, że jej ugrupowanie poprze ich utworzenie. - My nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy transparentni - mówiła.

Poparcie dla komisji śledczych zadeklarował też Adam Jarubas z Trzeciej Drogi. - Zdecydowanie poprzemy te komisje. One będą miały ten walor, że pokażą jak funkcjonowało państwo za czasów PiS. Będą też działać prewencyjnie, żeby nikomu w przyszłości nie przyszło do głowy łamanie prawa - mówił.

- Ja mam nadzieję, że te komisje będą działać w sposób transparentny. Dzisiaj, już nawet okiem laika widać, że chociażby w sprawie wyborów kopertowych, to premier, a nie Jacek Sasin podpisywał papiery, które wbrew regulacjom przenosiły wybory na pocztę. Premier za to odpowie i powinien odpowiedzieć prawnie - powiedział.

Źródło: Radio ZET