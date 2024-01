Sejm rozpoczyna w czwartek prace na swoim czwartym posiedzeniu. Będzie ono kontynuowane jeszcze w piątek. W planie na dziś jest m.in. projekt ustawy o rencie socjalnej i podwyżki dla nauczycieli. Obrady mogą być jednak zdominowane przez pojawienie się w Sejmie ułaskawionych przez prezydenta Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Posiedzenie Sejmu transmitujemy i relacjonujemy na żywo.

Czwarte posiedzenie Sejmu rozpoczyna się w czwartek 25 stycznia o godzinie 10:00. Będzie to ostatnie posiedzenie izby w styczniu. Posłowie prace na posiedzeniu będą kontynuowali jeszcze w piątek.

Transmisja wideo z posiedzenia Sejmu będzie dostępna również na RadioZET.pl.

4. posiedzenie Sejmu: harmonogram, co będzie się działo?

Szymon Hołownia dzień przed posiedzeniem podkreślał, że obrady będą ważne ze względu na realizacje postulatu poważnego traktowania obywateli w stanowieniu prawa. "Dwa projekty obywatelskie jutro będą miały swoje pierwsze czytanie na sali obrad" - przekazał.

Będą to, jak mówił, projekt ustawy o rencie socjalnej, który podnosi świadczenie z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. "Ten projekt jest wyczekiwany przez środowiska, które będzie reprezentowała pan (posłanka KO, Iwona) Hartwich, ale będzie też (sekretarz stanu w MPRiPS, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych) minister Łukasz Krasoń na sali o tym mówił" - przekazał.

"Będzie też pierwsze czytanie, to kolejne punkt naszego porządku obrad, ustawy o Karcie Nauczyciela. To są podwyżki dla nauczycieli, tylko trochę inaczej oparte, bo oparte na Kartę Nauczyciela, a nie oparte o wskaźniki bazowe czy procentowe" - przekazał Hołownia. Przedstawicielem wnioskodawcy jest prezes ZNP Sławomir Broniarz, a projekt dotyczy zmiany sposobu obliczania stawek średniego wynagrodzenia polegającego na zastąpieniu kwoty bazowej określanej corocznie dla nauczycieli w ustawie budżetowej przez Parlament, kwotą przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedzającego.

W czwartek, jak relacjonował marszałek, odbędzie się też I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Kodeks wyborczy. "To jest kwestia uporządkowania, po tych doświadczeniach, które mieliśmy teraz, zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w momencie, kiedy ktoś zostaje posłem albo senatorem" - wyjaśniał. "Projekt, o którym wielu samorządowców mówiło, że jest potrzebny" - dodał.

Kolejnym punktem będzie projekt dotyczący Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. "Ustawa prosta - przenosząca z powrotem kompetencje ws. NCBR do Ministerstwa Nauki" - poinformował. Ponadto posłowie zajmą się projektem uchwały w setną rocznicę wydania "Wiadomości literackich" oraz oświadczenia poselskie.

W piątek Sejm rozpocznie obrady od ślubowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. "Mam też nadzieję, że uda nam się w piątek wybrać skład osobowy komisji śledczej ds. Pegasusa. Tam mamy pewne zamieszanie z tym, że zostali oprotestowani potencjalni członkowie z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj na Prezydium będziemy się tą sytuacją zajmować" - przekazał. Chodzi o czterech zgłoszonych kandydatów PiS, czyli: Sebastiana Kaletę, Michała Wójcika, Janusza Cieszyńskiego i Jana Kanthaka, wobec których KO i Lewica zgłosiła zastrzeżenia, a podtrzymało je Prezydium Sejmu.

Ponadto Sejm w piątek wysłucha informacji Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 i informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022.

"Bardzo się cieszę, że te nasze obrady zaczynają się właśnie od projektów obywatelskich" - powiedział Hołownia i zaznaczył, że to nie jest kokieteria. "Głęboko wierzę w to, że jak się państwo umawia z obywatelami na to, że oni zbierają podpisy, a później się nad tym obraduje, bo im na tym zależało, to trzeba się tym na poważnie zająć" - dodał i wskazał, że przy pozytywnym rozpatrzeniu to będą 4 z 10 obywatelskich projektów, którymi Sejm powinien się zająć do kwietnia.

Kamiński i Wąsik w Sejmie?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej w środę odniósł się do kwestii ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz do ich ewentualnego powrotu do Sejmu jako posłów.

- Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm RP. Wynika to nie z postanowienia marszałka, nie z decyzji tej czy innej Izby Sądu Najwyższego, tylko wynika wprost z wyroku w sprawie karnej, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia ub.r. Stoję na stanowisku - mam nadzieję, że nie tylko ja - że w Polsce nie może być równych i równiejszych wobec prawa - oświadczył Hołownia.

Jak dodał, "to prawo jasno stwierdza, o tym mówi art. 99 konstytucji: jest wyrok, nie ma mandatu". - I co do tego żadnej dyskusji nie będziemy toczyć i nie przewidujemy. To jest kwestia elementarnej równości wszystkich wobec prawa - oświadczył marszałek Sejmu.

- To zrozumiałe, że Straż Marszałkowska wie, że (Kamiński i Wąsik - PAP) nie powinni znajdować się na sali obrad, i zakładam, że na tej sali się nie znajdą. Mają jako byli posłowie prawo - zachęcam, by z niego skorzystali - do wyrobienia sobie takiej legitymacji byłego posła i senatora, która bez konieczności odwiedzania Biura Przepustek pozwala wchodzić na teren Sejmu, na teren parlamentu - dodał Hołownia.

Jak mówił, odnotował "z przykrością" zapowiedzi medialne, że "będzie próba sił, że ktoś będzie próbował wprowadzać byłych posłów +na masę+, że będą otoczeni jakąś grupę, że będzie jakaś próba szturmu drzwi, sali". Wskazał, że "aby ostudzić emocje" zamierza zarekomendować prezydium Sejmu, by na najbliższe posiedzenie Sejmu - w czwartek i piątek - nie wydawać Kamińskiemu i Wąsikowi przepustek jednodniowych do Sejmu.