Sejm na żywo. Czwarte posiedzenie, kolejne burzliwe obrady [TRANSMISJA]

Sejm kontynuuje dzisiaj prace na czwartym posiedzeniu. Sejm ma dziś m.in. wybrać członków komisji śledczej ds. Pegasusa i wysłuchać informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2022 r. Posiedzenie Sejmu transmitujemy i relacjonujemy na żywo.

SEJM NA ŻYWO 26 STYCZNIA

Obrady Sejmu na żywo w piątek: O której godzinie? Transmisja online

Czwarte posiedzenie Sejmu rozpoczęło się w czwartek 25 stycznia o godzinie 10 i jest kontynuowane w piątek od godziny 9. To ostatnie posiedzenie izby w styczniu.

4. posiedzenie Sejmu: harmonogram, co będzie się działo?

W piątek Sejm rozpocznie obrady od ślubowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. "Mam też nadzieję, że uda nam się w piątek wybrać skład osobowy komisji śledczej ds. Pegasusa. Tam mamy pewne zamieszanie z tym, że zostali oprotestowani potencjalni członkowie z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj na Prezydium będziemy się tą sytuacją zajmować" - przekazał. Chodzi o czterech zgłoszonych kandydatów PiS, czyli: Sebastiana Kaletę, Michała Wójcika, Janusza Cieszyńskiego i Jana Kanthaka, wobec których KO i Lewica zgłosiła zastrzeżenia, a podtrzymało je Prezydium Sejmu.

Ponadto Sejm w piątek wysłucha informacji Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 i informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022.

"Bardzo się cieszę, że te nasze obrady zaczynają się właśnie od projektów obywatelskich" - powiedział Hołownia i zaznaczył, że to nie jest kokieteria. "Głęboko wierzę w to, że jak się państwo umawia z obywatelami na to, że oni zbierają podpisy, a później się nad tym obraduje, bo im na tym zależało, to trzeba się tym na poważnie zająć" - dodał i wskazał, że przy pozytywnym rozpatrzeniu to będą 4 z 10 obywatelskich projektów, którymi Sejm powinien się zająć do kwietnia.