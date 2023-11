"Sejm lepszy niż patostreamy". Memy zalały sieć, Hołownia gwiazdą internetu

Sejm X kadencji zainaugurował pracę na posiedzeniu 13 listopada. Obrady, które otworzył marszałek senior Marek Sawicki były odtworzone ponad 909 tysięcy razy - wynika ze statystyk serwisu Youtube.

W ocenie obserwatorów i ekspertów nagły wzrost zainteresowania śledzeniem obrad Sejmu wynika z kilku przyczyn. Trwające wciąż pierwsze posiedzenie nie pozostawia złudzeń - między formującą się koalicją a będącym w realnej opozycji PiS można spodziewać się niekończących się kłótni, wyzwisk, a nawet awantur.

Sejm 2023. MEMY zalały sieć, Hołownia gwiazdą

- Ludzie zauważyli, że mogą oglądać Sejm za darmo i jest to czasami lepsze niż patostreamy – ocenił wprost dziennikarz „Wprost” Marcin Makowski w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Dodał, że na tak liczne oglądanie Sejmu online ma wpływ popularność Szymona Hołowni jako marszałka, ale i „twardy reset” po ośmiu latach rządów PiS. - Moment jest przełomowy, pojawia się dużo napięcia i emocji wokół polityki, stąd budzi tak rekordowe zainteresowanie – dodał Makowski.

Medioznawca Adam Szynol z Uniwersytetu Wrocławskiego ocenił, że na popularność sejmowego kanału na Youtube wpływ ma frekwencja z ostatnich wyborów (74 proc.), którą napędziły osoby młode. - To efekt przeniesienia na Youtube’a zainteresowania samymi wyborami i odmłodzenia elektoratu wyborczego. We wcześniejszych wyborach frekwencja była sporo niższa głównie o tą młodszą grupę. Teraz młodzi poszli tłumnie głosować i to widać właśnie na Youtube – przyznał Adam Szynol.

Wzrost zainteresowania jest widoczny na bieżąco, w trakcie transmisji. Serwis Youtube pokazywał, że obrady we wtorek 21 listopada śledziło w pewnym momencie ponad 65 tys. osób. W środę przed południem prace Sejmu śledziło jednocześnie ok. 44 tys. ludzi.

Popularność Sejmu X kadencji przekłada się też na wysyp memów w sieci. Już po pierwszym posiedzeniu na licznych humorystycznych i sarkastycznych grafikach pojawił się nowy marszałek Szymon Hołownia. Nie zabrakło posłów PiS – stojącego przy mównicy Jarosława Kaczyńskiego czy podnoszącego głos Zbigniewa Ziobry.

