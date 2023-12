Rekordzista w okręgu, były doradca Ewy Kopacz. Kim jest Sławomir Nitras?

Sławomir Nitras pochodzi ze Szczecina, w którym startował we wszystkich wyborach parlamentarnych, w 2019 i 2023 roku zdobywając spośród wszystkich kandydatów PO największą liczbę głosów. Od 2020 polityk jest członkiem zarządu krajowego tej partii.

Nitras wstąpił do PO w 2001 roku, ale nie była to jego pierwsza partia. Wcześniej był członkiem Unii Polityki Realnej (1991-1995), której prezesem w tamtych latach był Janusz Korwin-Mikke, a w latach 1997–2001 należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Działalność w polityce łączył ze studiami – w 1998 roku ukończył politologię na Uniwersytecie Szczecińskim, a w latach 1997–1998 pracował jako asystent w Instytucie Politologii i Filozofii US.

Sławomir Nitras: PO i wybory prezydenckie w Szczecinie

Przed wstąpieniem do PO, Nitras z ramienia AWS został wybrany do sejmiku zachodniopomorskiego. O reelekcję ubiegał się z listy POPiS, jednak nie został ponownie radnym. Po tym, jak został członkiem Platformy Obywatelskiej startował już tylko z jej list – z powodzeniem ubiegał się o mandat posła w 2005 i 2007 roku, a także w 2009 roku w wyborach do europarlamentu.

Już jako poseł, Nitras był zaangażowany w kampanię samorządową w Szczecinie. Polityk zaproponował na stanowisko włodarza miasta Piotra Krzystka, który wygrał wybory w 2006 roku i kolejne – w 2010, 2014 i 2018 roku. Co ciekawe, w ostatnich wyborach kontrkandydatem Krzystka był właśnie Nitras, kandydujący z komitetu PO i Nowoczesnej. Jeszcze w 2006 roku, podczas pierwszej kampanii wyborczej, Nitras w końcówce kampanii pomówił kandydatkę PiS, twierdząc, że wpłynęła ona na umorzenie długów jednego z działaczy Samoobrony. Został za to prawomocnie skazany i musiał przeprosić prof. Teresą Lubińską, ale, jak później twierdził, „cel został osiągnięty”, bo to Piotr Krzystek wygrał w głosowaniu z kontrkandydatką PiS.

- Był tydzień do wyborów i wiedzieliśmy, że mamy jeden słaby punkt. Kontrowersję wokół mieszkania komunalnego, które zostało Krzystkowi (kandydatowi PO) przyznane. Wyciągnął to PiS. Ich kandydatką była Teresa Lubińska. Było tylko kilka godzin, żeby im "oddać". Posadziłem kilka osób przed komputerem i kazałem szukać. No i znaleźliśmy: sprawę umorzenia przez Ministerstwo Finansów długów pewnego działacza Samoobrony. Gdy oskarżyłem o to Lubińską, wiedziałem, że to nie ona podejmowała decyzję i że potem pewnie będę musiał przepraszać. Ale efekt został osiągnięty – tłumaczył się wówczas Nitras.

Sławomir Nitras: współpraca z Ewą Kopacz i powrót do Sejmu

Polityk PO był też głównym bohaterem kilku afer, które komentowano w mediach – w 2006 roku jeździł tyłem po niemieckiej autostradzie, w 2009 rozbił auto służbowe, należące do zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, a w 2012 został przyłapany na zbyt szybkiej jeździe – przekroczył dopuszczalną prędkość o 51 km/h. Nitras był i dalej jest też znany z używania agresywnego i często obraźliwego języka w debacie.

W 2014 roku Nitras nie startował ponownie w wyborach do europarlamentu, bo, jak twierdził, z powodu konfliktu z lokalnym liderem PO nie został wystawiony na listy. Konsekwencją tego była rezygnacja polityka z kierowania szczecińską Platformą. W 2015 roku Nitras przyjął propozycję od ówczesnej premier Ewy Kopacz, której miał doradzać i wystartował z list PO w wyborach parlamentarnych w 2015, uzyskując po raz 3 mandat posła. W marcu 2018 został ogłoszony wspólnym kandydatem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na urząd prezydenta Szczecina w wyborach samorządowych. Nitras przegrał wówczas wybory z Piotrem Krzystkiem i kandydatem PiS Bartłomiejem Sochańskim.

W wyborach parlamentarnych w 2019 Nitras uzyskał mandat do Sejmu, otrzymując 78 513 głosów, co było najlepszym wynikiem indywidualnym w okręgu. W 2023 r. poprawił ten wynik – zdobył zaufanie 90 720 wyborców. Od 2020 roku polityk jest członkiem władz PO.

Sławomir Nitras: ojciec, żona, dzieci, pochodzenie

W wywiadzie z Gazetą Wyborczą Sławomir Nitras zdradził, że jego ojciec popiera PiS, a jednocześnie w wyborach zawsze oddaje głos na syna. – Tata jest dla mnie bardzo ważny, ale o politykę się sprzeczamy. Jest religijnym człowiekiem. Ale nie głosuje na nich, tylko na mnie – to jedyny pisowiec, który na mnie głosuje. (…) Tata zawsze mówi: „Szumin za PiS-em, ale całe Nadkole za tobą”. Bo z Nadkola, sąsiedniej wsi, była moja babcia. Ojciec jest tworem niepokornej Polski, która w komunie trzymała się wiary – opisał polityk PO.

Sławomir Nitras z żoną Irminą doczekali się trzech córek. Najstarsza z nich zmarła krótko po porodzie. - Pierwszą córkę, Anię, straciliśmy, żyła krótko. Była poważnie chora. Jestem wdzięczny żonie, że nasze córki wychowała tak, że pamiętają o siostrze – zdradził polityk.

Źródło: wyborcza.pl/PKW/gov.pl/Gazeta Wyborcza