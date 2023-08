Roman Giertych startuje w Świętokrzyskim z ostatniego miejsca. - Jak nie chcę meblować list wyborczych kolegom z opozycji demokratycznej, ani PiS – owi. To nie moja sprawa. Natomiast niewątpliwie Donald Tusk zrobił prezent Lewicy - powiedział Krzysztof Śmiszek – wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, w „Grze o głosy” u Beaty Lubeckiej i Patrycjusza Wyżgi.

„Na listach PO znalazło się miejsce dla ojca chrzestnego współczesnego polskiego nacjonalizmu i szowinizmu” - Donald Tusk, jeszcze kilka tygodni temu powiedział, że na listach PO nie znajdzie się nikt, kto neguje prawa kobiet do przerywania ciąży. Okazuje się, że jednak się to miejsce znalazło, dla ojca chrzestnego Konfederacji, wskrzesiciela Młodzieży Wszechpolskiej. Na listach PO znalazło się miejsce dla ojca chrzestnego współczesnego polskiego nacjonalizmu i szowinizmu. Więc gratuluje wszystkim koleżankom i kolegom z PO i KO, którzy od kilku lat próbowali zmieniać twarz tej partii, deklarując, że jest bardziej postępowa, europejska, światowa. W polityce warto dotrzymywać słowa. Ja wiem jedno, w Świętokrzyskim mamy świetnego kandydata Andrzeja Szejnę z Lewicy i to będzie człowiek, który będzie punktował Romana Giertycha – zaakcentował gość Gry o głosy.

- My Lewica nie zejdziemy z obranego raz toru. Mówimy: prawo kobiet do aborcji, równość małżeńska, świeckie państwo, Europa, praworządność. Pytanie, gdzie się tytułuje Roman Giertych – stwierdził Śmiszek.

