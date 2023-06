Sondaż IBRiS dla Radia ZET przynosi w czerwcu największy spadek koalicji Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-u. Jeszcze w marcu głosowanie na wspólną listę tych dwóch ugrupowań deklarowało 14,2 proc. ankietowanych. Teraz 9,4 proc. (spadek o 4,8 punktu procentowego).

PO w górę, duży skok Konfederacji. Sondaż IBRiS dla Radia ZET

Nieznacznie pogorszyły się też notowania Nowej Lewicy. Teraz głos na Lewicę chce oddać 8,6 proc. pytanych przez IBRiS (to o 0,6 punktu procentowego mniej niż w marcu). AgroUnia osiągnęła wynik na granicy błędu statystycznego – to zaledwie 0,2 proc. głosów. Wciąż sporo jest niezdecydowanych wyborców. Prawie 5 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie wie, na kogo zagłosuje.

Chęć wzięcia udziału w wyborach deklaruje 60,4 proc. badanych. Na pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?" - 50,7 proc. pytanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 9,7 proc. "raczej tak". Do urn nie poszłoby 37,2 proc. respondentów (22,9 proc. zdecydowanie by nie poszło, 14,3 proc. raczej by nie poszło). Niezdecydowanych jest tylko 2,4 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony 4 czerwca 2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

