Notowania PiS w górę, Polska 2050 i PSL nie zyskują na wspólnym starcie

Sondaż IBRiS dla Radia ZET z 3 marca wskazuje też, że w dół idą notowania Polski 2050 Szymona Hołowni. Na to ugrupowanie zagłosowałoby teraz 7,5 proc. badanych, w porównaniu z 8,9 proc. w sondażu ze stycznia 2022. Z kolei PSL-Koalicja Polska zyskuje: 6,6 proc. poparcia w porównaniu z 5,9 proc. Z sondażu IBRiS wynika też, że stworzenie wspólnej listy Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL nie pomaga tym ugrupowaniom — razem mogą liczyć na 14,2 proc. głosów.

Sondaż: Rośnie poparcie PiS, Hołownia i PSL nie zyskują w jedności

- Obydwa te ugrupowania notują w zasadzie sumę swoich jednostkowych notowań, czyli 14 procent. To jest dokładnie tak, jakbyśmy zsumowali wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 - komentuje dla Radia ZET prezes IBRiS, Marcin Duma. - Czy to oznacza, że po prostu ci wszyscy wyborcy, którzy głosują na PSL i Szymona Hołownię, pójdą i zagłosują na wspólną listę? To już nie jest takie proste — przekonuje Marcin Duma.

Z badania wynika też, że Konfederacja może liczyć na 7,4 proc. głosów. 7,8 proc. zapytanych nie wie, na kogo będzie głosować.

Chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 53,7 proc. badanych. Na pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?" 45,9 proc. pytanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 7,8 proc. "raczej tak". Do urn nie poszłoby 44,9 proc. respondentów (24,4 proc. zdecydowanie by nie poszło, a 20,8 proc. raczej by nie poszło). Niezdecydowanych w tej sprawie jest tylko 1,1 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 28.02-01.03.2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

