Sondaż prezydencki. Kandydat PiS odpada w I turze. Porażka Stanowskiego i Gawryluk

Rafał Trzaskowski ma największe szanse, aby wygrać wybory prezydenckie - wynika z sondażu zrealizowanego dla "Super Expressu". Co ciekawe, z badania wynika, że do drugiej tury nie wejdzie kandydat PiS, co oznacza, że Trzaskowski powalczyłby w niej z Szymonem Hołownią.