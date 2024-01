Taki pseudonim miał w kuluarach Maciej Wąsik. Sugeruje, że zarzutów może być więcej

Niedługo może się okazać, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są odpowiedzialni nie tylko za przestępstwa, za które już odsiadują wyroki, ale także za nielegalne podsłuchiwanie politycznych oponentów za pomocą systemu Pegasus. Poseł KO Konrad Frysztak przekazał na antenie TVN24, że Wąsik miał w środowisku politycznym wymowny pseudonim.

Poseł wyjawił, jaki pseudonim miał w kuluarach Maciej Wąsik

- Nie można bronić ludzi, którzy wykorzystywali swoje stanowiska do likwidacji politycznych konkurentów. Maciej Wąsik, przecież to nie kto inny jak on, miał pseudonim "gumowe ucho" - powiedział w TVN24 poseł Konrad Frysztak.

- Być może on w pewien sposób upajał się tą możliwością podsłuchiwania polityków opozycji, ale też polityków związanych wtedy z PiS. Bo to nie kto inny przecież jak Andrzej Lepper został przez nich zniszczony, a w konsekwencji targnął się na swoje życie. Nie wolno tych ludzi bronić, to nie są polityczni więźniowie, to są politycy za kratami - dodał parlamentarzysta.

Kamiński i Wąsik odpowiedzą też za aferę Pegasusa?

Słowa polityka Koalicji Obywatelskiej sugerują możliwy związek Macieja Wąsika z nielegalnym podsłuchiwaniem politycznych oponentów PiS oprogramowaniem Pegasus. Jak informowała "Gazeta Wyborcza", to właśnie ówczesny minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i jego były zastępca mogą odpowiadać za zakup tego systemu. W sprawę może być też zamieszany Zbigniew Ziobro, bo pieniądze na ten cel miały zostać przekazane przez podległy mu Fundusz Sprawiedliwości.

Źródło: Radio ZET/TVN24