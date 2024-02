Rząd szykuje rewolucję w Trybunale Konstytucyjnym. Organ zdominowany przez nominatów PiS jest jednym z najważniejszych celów dla nowej koalicji, a ostatnia decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, by odesłać do TK ustawę budżetową, tylko potwierdziła wśród rządzących konieczność przeprowadzenia zmian. Co to oznacza?

Na razie wiadomo, że obóz władzy przygotował uchwały stwierdzające wadliwość powołana pięciorga sędziów TK oraz ich nieuznanie. Chodzi o trzech zaprzysiężonych przez Dudę tzw. dublerów - Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka oraz Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy powołani zostali wbrew ustawowej granicy wieku. Uchwały mają wkrótce zostać przyjęte przez Sejm.

Prof. Zoll: wyzerować skład Trybunału Konstytucyjnego

Sytuację w Trybunale skomentował w najnowszym odcinku podcastu "Machina Władzy" w Radiu ZET prof. Andrzej Zoll. Były prezes TK uważa, że uchwały Sejmu stwierdzające, że wymienione osoby "nigdy nie były sędziami", są silną podstawą prawną, ale nie są to "działania wystarczające". - Załatwienie problemu "dublerów" nie załatwia problemu całego TK. Wciąż będą tam pozostali sędziowie, którzy - w moim odczuciu - także nie spełniali kryteriów, by być sędziami Trybunału".

Zoll postulował krok jeszcze bardziej radykalny. Jego zdaniem cały obecny skład Trybunału należy "wyzerować", a następnie powołać nową "piętnastkę". Argumentował, że "nawet sędziowie wybrani właściwie orzekali w składach z tzw. dublerami oraz wydawali orzeczenia niezgodne z konstytucją, np. wydawanie poza zakresem kompetencji TK postawienia o środkach zabezpieczających". - To już może stanowić podstawę prawną do ich usunięcia - przyznał.

Zdaniem gościa podcastu Julia Przyłębska nie została przez Dudę prawidłowo powołana na stanowisko prezesa TK. - Konstytucja wymaga, by decyzja prezydenta oparta była na uchwale sędziów Trybunału. Sędziowie spośród siebie muszą delegować dwie osoby i to spośród nich prezydent wybiera prezesa. Tutaj tego nie było - powiedział Zoll.

Co jeśli Duda znów nie przyjmie ślubowania? Zoll kreśli scenariusze

Były szef Trybunału jest zdania, że w przypadku usunięcia np. sędziów-dublerów, na ich miejsce mogliby automatycznie wskoczyć trzej sędziowie wybrani przez Sejm w 2015 roku, od których rozpoczynający wówczas kadencję Duda nie przyjął ślubowania. Co jednak, jeśli prezydent ponownie tego nie zrobi?

Wtedy te trzy osoby powinny wyrazić pisemnie przyjęcie ślubowanie i przesłać te dokumenty prezydentowi. Tu chodzi o złożenie ślubowania i żeby ono trafiło do rąk prezydenta [...] Uważam, ze przy takim jego zachowaniu to zupełnie wystarczy. Dlaczego tego nie zrobiono w 2015 roku? Nie wiem, uważam, że to był błąd. Wtedy ja i grupa prawników proponowaliśmy nawet takie rozwiązanie - prof. Andrzej Zoll

Zoll został również zapytany o to, co jeśli sędziowie, którzy w jego opinii powinni zostać usunięci, odmówią i będą np. barykadować się w gabinetach? - To już by było jawne łamanie prawa. Jeśli nowi sędziowie zostaną wybrani, to trzeba wtedy będzie wyprowadzić stamtąd takie osoby, bo to by oznaczało, że przebywają tam, choć nie mają do tego prawa - tłumaczył.

Tak mogliby być wybierani sędziowie TK? Zoll o nowym trybie

Co oprócz "wyzerowania" Trybunału Konstytucyjnego proponuje Zoll? Zdaniem profesora należy pochylić się nad pomysłem "resetu konstytucyjnego", a więc ustalenia nowych kryteriów wyboru sędziów TK. Miałoby się to odbyć na zasadzie konsensusu wszystkich sił politycznych, a jedną z reguł mogłaby być zmiana większości kwalifikowanej potrzebnej do wybrania członka TK - miałby on zyskiwać akceptację już nie zwykłej większości, ale np. 3/5 składu Sejmu.

- Ja bym te zmiany ograniczył do Trybunału, żeby to się nie rozrosło na inne instytucje. Prezydent zresztą deklarował otwarcie na propozycje, powiedział jedynie, że nie ustąpi ws. "nęosędziów", dlatego trzeba byłoby dojść z nim do porozumienia - wyjaśnił profesor. Zaznaczył jednak, że należy pozostawić kadencyjność sędziów, lecz aby nie dopuścić do sytuacji, by wszystkim kadencja kończyła się w tym samym czasie, część mogłaby być wybierana na 9, a część na 4 lub 4,5 roku.

Duda zwleka ws. PKW. Zoll: działanie na szkodę państwa

Ostatnim wątkiem rozmowy był pat w Państwowej Komisji Wyborczej. Organ powołany m.in. do organizacji oraz kontroli przebiegu wyborów ma już nowo wybranych przez Sejm członków, których Andrzej Duda wciąż nie zaprzysiągł. Otoczenie prezydenta jest zdania, że może on spokojnie zmieścić się w określonym w przepisach terminie (do 13 marca, a więc 150 dni od poprzednich wyborów), aczkolwiek część komentatorów zwraca uwagę na "swobodną" interpretacje prawa w tym obszarze.

Krytycznie postawę głowy państwa ocenił prof. Zoll, który na początku lat 90. sam kierował pracami PKW. - Formalnie można przyjąć takie stanowisko, ale dbając o dobro państwa, szczególnie w tak krótkim okresie, który pozostał do wyborów, to nie powinno się wymieniać składu komisji tak późno. Tak krótki okres - trzy tygodnie do wyborów - działa jednoznacznie przeciw możliwości prawidłowego zorganizowania wyborów - przyznał

A wybory samorządowe są bardzo trudne do przeprowadzenia: mamy wybory rad, wójtów, burmistrzów, sejmików, to bardzo skomplikowana technicznie operacja. Danie zaledwie trzech tygodni nowej komisji na prawidłową organizację głosowań to działanie na niekorzyść, na szkodę państwa - stwierdził prawnik.

Źródło: Radio ZET