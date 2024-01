Tusk o rosyjskiej rakiecie nad Polską: Obawiam się, że to nie przypadek

Podczas piątkowego wywiadu dla TVN, Polsat News i TVP Donald Tusk był pytany o kwestię rosyjskiej rakiety, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną. Zapewnił, że "jest w stałym kontakcie z amerykańskimi sojusznikami". - Cały czas analizujemy to, co się zdarzyło z rosyjską rakietą. Nie możemy tego zdarzenia lekceważyć - mówił.

- To nie jest tak, że można machnąć ręką i powiedzieć: A przypadkowo się zaplątała. Obawiam się, że nie było w tym ani grama przypadku - ocenił szef rządu.

Tusk o rakiecie: To nie był przypadek

Donald Tusk dodał, że "mamy działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego związane z aktywnością prorosyjskich grup radykalnej prawicy, jeśli można użyć tego słowa, tutaj w Polsce. Rozpoczęły się działania przeciwko zorganizowanym grupom, które usiłowały infiltrować także policję i wojsko w Polsce. A ich taki prorosyjski polityczny charakter nie ulega wątpliwości. Więc nie tylko, że jest o czym rozmawiać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest to pole zbudować - powiedział. Lider KO dodał, że "nie może się odbywać kosztem prawa".

Pytany o to, że jest w stanie zapewnić, że "w pewnych sprawach Polska będzie mówić jednym głosem", Donald Tusk stwierdził, że to "nie ulega wątpliwości". - Zauważcie państwo, że pierwszym moim rozmówcą w momencie, kiedy otrzymałem informacje od ministra obrony narodowej i od ministra spraw wewnętrznych i administracji o tym groźnym incydencie z rakietą, był oczywiście pan prezydent, do którego natychmiast zadzwoniłem - mówił.

- Ja nie mam z tym żadnego problemu, wręcz przeciwnie. W interesie Polski, ale też w interesie mojego rządu jest, żeby ludzie na szczytach władzy w Polsce chcieli ze sobą współpracować - zapewniał lider Koalicji Obywatelskiej.

Źródło: Radio ZET