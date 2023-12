Dariusz Joński z KO ujawnił w czwartek wyniki kontroli poselskiej ws. zarobków w Telewizji Polskiej. Okazało się, że szefowie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i ich zastępcy zarobili w ostatnim roku kwoty od kilkuset tysięcy do 1,5 mln zł.

O zarobkach w TVP rozmawiali w programie “Debata Dnia” na antenie Polsat News Bartosz Kowancki z PiS i poseł KO Konrad Frysztak. Przedstawiciel rządzącej koalicji tłumaczył decyzję o postawieniu TVP w stan likwidacji. - Musi zmniejszyć koszty i wykazać rentowność. To coś, co powinno wydarzyć się dawno temu. Prawo i Sprawiedliwość wolało hejt i propagandę dotować ogromnymi pieniędzmi - mówił Frysztak.

Awantura o zarobki w TVP. Bartosz Kowancki z PiS nazwał posła KO "zerem"

Bartosz Kownacki upierał się, że wysokie zarobki w telewizji nie są niczym niezwykłym, ponieważ aktorzy występujący w telewizji również dużo zarabiają. - Cieszę się, że przyznaje pan, że w telewizji publicznej pracują aktorzy, odgrywający scenki i role propagandzistów, jak w nazistowskich albo stalinowskich czasach. Wtedy została wprowadzona propaganda - skontrował poseł KO.

Posła PiS oburzyło to porównanie i zaczął krzyczeć na swojego rozmówcę. - Pan zachowuje się jak najgorszy knajacki pseudoposeł, pan jest neoposłem! Pan wie, co to byli naziści?! (...) Kim pan jest?! Żenada, powinien pan wejść pod stół i odszczekać, jak to było w starodawnej Polsce - stwierdził Bartosz Kownacki. Frysztak zwrócił uwagę posłowi PiS, że "bardzo krzyczy i pluje".

Prowadząca Agnieszka Gozdyra domagała się, aby Frysztak odwołał "przymiotnik o nazistowskich Niemczech", jednak jej gość nie ustąpił. Polityk KO wyjaśnił, że odnosił się wyłącznie do wykorzystywania propagandy w telewizji. Kownacki rzucił, że poseł KO jest “zerem”. - Ja z kimś takim przy stole siedzieć nie będę. Pani na to pozwoliła - powiedział do prowadzącej i wyszedł.

Do informacji dotyczących zarobków szefów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej krótko odniósł się też premier Donald Tusk. "Zarabiali tyle, ile kłamali. Kosmicznie. Krótka historia TVP" - napisał w czwartek wieczorem na Twitterze.

Źródło: Radio ZET/Polsat News