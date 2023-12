Wioletta Kulpa to przewodnicząca struktur PiS w Płocku. Działaczka zasiada w Radzie Miasta od ponad 20 lat, wcześniej była związana z płocką "Solidarnością". Choć dwukrotnie kandydowała do Sejmu, nigdy nie udało jej się zdobyć mandatu. Kulpa może jednak wejść do parlamentu na miejsce Macieja Wąsika, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Co wiadomo na temat Wioletty Kulpy? Przedstawiamy sylwetkę działaczki PiS i kierowniczki z Orlenu.