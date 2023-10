"Zaginione nagrania" Morawieckiego z "Sowy i Przyjaciół". Tajemniczy wątek afery taśmowej

Mateusz Morawiecki jeszcze przed rozpoczęciem rządów PiS był związany ze środowiskiem PO. Jako prezes Banku Zachodniego WBK należał do grona doradców Donalda Tuska. To właśnie z tych czasów pochodzą nagrania z restauracji "Sowa i Przyjaciele", które spowodowały wybuch tzw. afery taśmowej (zwanej także "aferą podsłuchową").

Afera taśmowa. Nagrania z Morawieckim w "Sowa i Przyjaciele"

Na jednym z nagrań - które pochodzi z 2013 roku i które opublikował przed pięcioma laty Onet - występuje właśnie Morawiecki. Obecny premier w rozmowie m.in. z prezesami PGE i PKO BP zachwycał się polityką byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel i innych zachodnich przywódców. Padło tam również kilka kontrowersyjnych sformułowań, m.in. o tym, że "wszystkie banki są pod kontrolą służb". Komentatorzy zwracali uwagę na fakt, iż "bohater" nagrań używał wulgarnego języka.

- Jak ludzie zap... za miskę ryżu, jak było w czasach po II wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała - mówił Morawiecki. W innym fragmencie - jak cytuje "Gazeta Wyborcza" - wspominał o imigrantach z Afryki. - No k... Wiesz, kiedyś przypłyną, kiedyś coś zrobią. [...] Te iPhone'y pokażą im: tu żyje się tak, a tu tak. I co my zrobimy, jak flotylla tratw k..., nawet tam z północy Afryki będzie na południe? [...] Będziemy strzelać, będziemy odpychać ich, wiesz - twierdził ówczesny doradca Tuska.

"Zaginione nagranie" Morawieckiego. W tle kupowanie nieruchomości

Czy wszystkie "taśmy Morawieckiego" ujrzały światło dzienne? Być może nie. Jak pisał w października 2018 roku w "Wyborczej" Wojciech Czuchnowski, powołując się na rozmowy z osobami zbliżonymi do sprawy, jedno z nagrań miało zniknąć bądź zostać ukryte w celu zaszantażowania Morawieckiego.

Na "zaginionej taśmie" ówczesny prezes BZ WBK miał rzekomo opowiadać swoim rozmówcom o kupowaniu nieruchomości na tzw. słupy (czyli podstawione osoby) w czasach, gdy kierował bankiem. W prokuraturze o podsłuchaniu takiej rozmowy zeznawał Łukasz N., kelner, którego zatrzymano właśnie za nagrywanie polityków podczas obiadów w warszawskim lokalu. Zapis dźwiękowy nie został jednak upubliczniony.

"GW" pisała w sierpniu 2018 roku, powołując się na rozmowę z jednym z funkcjonariuszy CBA, o rzekomym "nagraniu kompromitującym Morawieckiego", które ma być "gwarancją bezpieczeństwa dla koordynatora służb specjalnych". Był nim wtedy obecny szef MSWiA (tę funkcję pełni od sierpnia 2019 roku) Mariusz Kamiński, który w latach 2006-09 stał na czele CBA.

"Inny rozmówca, były polityk PiS, twierdził, że 14 czerwca Morawiecki chciał zdymisjonować Kamińskiego, do pracy którego ma liczne zastrzeżenia, ale musiał się wycofać właśnie ze względu na taśmę, która w tym wypadku miała zostać ujawniona" - czytamy w artykule Czuchnowskiego sprzed pięciu lat. CBA w odpowiedzi na pytania "Wyborczej" zdementowało doniesienia, jakoby takie nagrania w ogóle istniały.

Nagrania z Morawieckim. Mentzen publikuje film i "ofertę"

Sprawa taśm Morawieckiego niespodziewanie wróciła na finiszu kampanii przed wyborami parlamentarnymi. W środę współlider Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował we mediach społecznościowych wideo. Zaoferował w nim milion złotych w gotówce osobie, która w najbliższym czasie dostarczy mu kopię "zaginionego" nagrania z premierem.

- Nie wydaje wam się dziwne i niepokojące to, że ktoś dysponuje nagraniami mogącymi skompromitować premiera rządu polskiego? Być może szantażuje go tymi nagraniami i nikogo to nie interesuje? - mówił polityk.