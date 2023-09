Ziobro reaguje na skandal z wizami i uderza w PO. "Ujawnię prawdziwe afery korupcyjne"

Zbigniew Ziobro w piątek wieczorem w TVP Info odniósł się do informacji podanej wcześniej przez Prokuraturę Krajową, że prowadzone śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz dotyczy 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania. - 268 osób wykrytych przez polskie służby, a nie żadne zagraniczne. To pokazuje, że my działamy, prokuratura działa, stawiamy zarzuty, składamy wnioski o areszt, osoby są aresztowane, sprawa jest pod kontrolą sądu. To pokazuje, że polskie państwo działa właśnie w tym obszarze, który jest newralgiczny dla naszego bezpieczeństwa, bo dbamy o bezpieczeństwo - powiedział.

Jak zastrzegł, "to nie jest też tak, że te osoby nie dostałyby wiz, tylko chodziło o przyspieszenie". - To były łapówki za to, aby przyspieszyć uzyskanie wizy w stosunku do kolejek ludzi oczekujących. Ale nie zmienia to faktu, że jest to naganne i dlatego z taką determinacją działaliśmy - podkreślił minister.

- Nie otrzymywaliśmy żadnych sygnałów dlatego, że państwa NATO nie wiedziały o tym procederze, ponieważ nie dotyczył on setek tysięcy osób, tylko niespełna 300 osób i została ta sprawa wykryta przez polskie służby i nie dotyczyło to w tym sensie osób, które były podejrzewane o jakikolwiek terroryzm - zaznaczył Ziobro.

Ziobro ws. afery wizowej: ujawnię prawdziwe afery korupcyjne

Dodał, że "powie więcej". - W niedługim czasie ujawnię prawdziwe afery korupcyjne, których skala jest dużo większa, w okresie rządów PO, [...] zamiecione sprawy pod dywan związane z procederem wizowym. Wtedy tym się różnił ten proceder od tego, co my robimy, że państwo wówczas zamiatało sprawy pod dywan. Nie ponosili odpowiedzialności decydenci, również nie ponosili odpowiedzialności politycznej - mówił Ziobro.

- Anegdotycznie mogę powiedzieć, że już analiza jednej z tych spraw za czasów PO pozwoliła mi stwierdzić, że jedna z nich została zainicjowana na skutek informacji od służb sojuszniczych na temat procederu korupcyjnego, który miał miejsce w konsulatach i wydawania wiz za czasów Donalda Tuska. Panie Donaldzie, pan się niebawem o tym dowie - mówił Ziobro. Jak przekazał wówczas, o procederze poinformowały służby francuskie.

Zapewnił, że "teraz będziemy podejmować te postępowania i będziemy prowadzić śledztwa, także nie mam dobrych informacji dla polityków PO, bo jeżeli tam rzeczywiście łapówki trafiały do konkretnych też osób, a potwierdziliśmy to w wielu innych sprawach, wielu ministrów i wiceministrów Donalda Tuska ma zarzuty łapówkarskie, to tu też będą takie zarzuty, jeśli okaże się, że materiał na to pozwoli".

Prokurator generalny o Piotrze Wawrzyku

Tymczasem - jak dodał - wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk poniósł odpowiedzialność polityczną. - Oczywiście Donald Tusk i jego koledzy przesądzają już winę pana Wawrzyka. Pan Wawrzyk targnął się na swoje życie i wskazuje, że nie wytrzymał hejtu medialnego, bo jak napisał w liście, czuje się człowiekiem zaszczutym przez ten hejt, bo jest uczciwy, może popełnił błędy w zaufaniu pewnych ludzi. Ja nie przesądzam, może jest inaczej, to ustali prokuratura - mówił Ziobro.

- Nie ma żadnych dowodów, mogę powiedzieć, które wskazywałyby, że pan Wawrzyk popełnił jakiekolwiek przestępstwo, w sensie, że miał jakiekolwiek korzyści materialne, czy inne z tej sprawy. A mimo to nie znalazł się na listach wyborczych i został zdymisjonowany. To jest jakość demokracji - podkreślił szef MS.