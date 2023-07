Żona posła PiS zarabia fortunę. Co robi? "Już przełączam. Żartowałem"

Z ustaleń dziennika "Fakt" wynika, że żona posła PiS Krzysztofa Sobolewskiego w ciągu dwóch lat zarobiła na państwowych posadach ponad milion zł. Para pobrała się w 2017 roku, a już kilka tygodni po uroczystości Sylwia Sobolewska została członkinią rady nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.

To był jednak dopiero początek zawrotnej kariery w państwowych spółkach. W CV Sobolewskiej pojawiło się wkrótce zatrudnienie w Orlenie, PKO TFI i PFR Nieruchomości. Z najnowszego oświadczenia majątkowego małżonki posła PiS wynika, że zebrała ona ponad 330 tys. zł oszczędności.

Dziennikarze "Faktu" chcieli ustalić, czym dokładnie Sobolewska zajmuje się w miejscach pracy. Obecnie jest zatrudniona w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim i w Zamku Ogrodzieniec. Urzędnicy w Kamieniu Pomorskim przekazali, że w poniedziałek 3 lipca Sylwii Sobolewskiej nie było w zakładzie. Pracownik, z którym rozmawiali dziennikarze, nie potrafił określić, kiedy będzie można ją tam zastać.

Do kuriozalnej rozmowy doszło natomiast w Zamku Ogrodzieniec. Sobolewska jest tam członkinią rady nadzorczej. - Oczywiście, że tak, już przełączam... Żartowałem oczywiście. Do marketingu się pan dodzwonił - powiedział pracownik zamku.

Dalej przekazał, że w tej chwili nie ma w pracy osoby uprawnionej do udzielania informacji. Gdy dziennikarz dopytywał o to, kiedy będzie możliwa taka rozmowa, usłyszał: - Czy pan zrozumiał, co ja powiedziałem, po polsku, w języku polskim?

Dalsza część rozmowy była równie komiczna. - To proszę sobie odtworzyć w takim razie i zrozumieć. Dziękuję bardzo, kłaniam się - odpowiedział pracownik zamku.

RadioZET.pl/ Fakt