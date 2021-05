500 plus i 14. emerytura tylko dla zaszczepionych? Jest propozycja na stole

Samorządowcy zaproponowali, by wypłata środków z programu 500 plus była przewidziana tylko dla dzieci zaszczepionych, a 14. emerytura tylko dla zaszczepionych seniorów - ustalił reporter Radia ZET Maciej Sztykiel. Propozycja padła na dzisiejszym spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. "Oprócz zachęt powinny być elementy dyscyplinujące" – powiedział nam pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik.

500 plus i czternasta emerytura będzie uzależniona od szczepień przeciw Covid-19? Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk rozmawiał z prezydentami miast i samorządowcami o kolejnym etapie programu szczepień.

- Oprócz zachęt powinny być elementy dyscyplinujące - mówi Radiu ZET pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik. - To są pieniądze dodatkowe, w przypadku 14. emerytury już jest warunek wykluczający pewną grupę emerytów zarabiających powyżej określonego progu, dlaczego więc nie wprowadzić kolejnego warunku? Zdaję sobie sprawę, że to kontrowersyjne rozwiązanie, ale nie widzę powodu, by unikać tego tematu, jeżeli mamy skutecznie chronić się przed Covid-19 - mówi Marek Wójcik.

500 plus i 14. emerytura dla zaszczepionych. Nowa propozycja na stole

Jak ustaliło Radio ZET, kolejną propozycją ze strony samorządowców jest przeprowadzenie bilansu covidowego u osób 60 plus. "Osoby starsze w związku z pandemią nie mogły się leczyć tak, jak by chciały. Jest pomysł, aby przeprowadzić przez POZ (Podstawową Opiekę Zdrowotną, przyp.) bilans zdrowotny. Mielibyśmy naprawdę wiedzę o potrzebach zdrowotnych tych osób po pandemii, a przy okazji byłaby szansa do zapytania o chęć szczepienia" - mówi pełnomocnik Związku Miast Polskich.

Kolejny pomysł dotyczy wprowadzenia kary za dezorganizowanie programu szczepień. "Antyszczepionkowcy zapisując się wiedzą, że nie przyjdą na szczepienie. Robią to wielokrotnie, to zorganizowana akcja, uważamy, że trzeba piętnować takie zachowania" - mówi Radiu ZET Marcin Wójcik.

Nie tylko dyscyplina. Pomysł zachęt dla zaszczepionych

Rząd chce wprowadzić również zachęty finansowe dla samorządów, w których zaszczepi się największy procent mieszkańców - ustalił reporter Radia ZET. "Nie chcę na razie mówić o kwotach, te będą znane na początku tygodnia. Pozytywnie oceniamy pomysły mobilizujące samorządy do tego, by jak największa ich populacja się zaszczepiła" - mówi pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich. Również miasta wyszły ze swoją propozycją. Warszawa, Kraków i Łódź chcą zorganizować wielką loterię dla zaszczepionych osób.

"Padały oferty nagród nadzwyczaj atrakcyjnych. Jednak, żeby zorganizować taką loterię trzeba przejść niesamowicie długą, biurokratyczną procedurę, ale kto wie" - mówi Radiu ZET Marek Wójcik.

Kwestie sporne

Rząd i samorządy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii organizacji punktów szczepień. Strona rządowa chce przenieść ciężar programu szczepień na placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a samorządy - wprost przeciwnie. Twierdzą, że priorytetem powinny, być masowe punkty szczepień.

Propozycji z obu stron było zdecydowanie więcej. Kolejne spotkanie rządu i samorządu odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Strona rządowa ma rozeznać się nad możliwością realizacji postulatów. Jak ustaliło Radio ZET, część projektów mogłaby ruszyć z początkiem czerwca. "Bardziej efektywne są jednak te duże punkty szczepień. Poprosiliśmy o to, by szczepionki trafiały też do POZ, ale w pierwszej kolejność szczepić powinny te duże punkty. Jeśli szczepionek w Polsce będzie więcej, wtedy proszę bardzo, otwierajmy się na POZ" - mówi Radiu ZET Wójcik.

Samorządowcy negatywnie odnieśli się do propozycji rządu, by uruchomić szczepienia w szkołach. "Tych uczniów w szkołach za chwilę nie będzie, maturzystów już nie ma, a mówimy o młodzieży powyżej 16 roku życia. Otwarta jest kwestia szczepień we wrześniu, jeśli będzie można szczepić dzieci pomiędzy 12-16 rokiem życia."

