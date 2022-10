Leszczyna o słowach Putina: pod wieloma fragmentami mógłby się podpisać Kaczyński

- Te same słowa, ataki na LGBT. Mówienie o Zachodzie, jako o czymś, co zagraża Polsce bardziej niż Rosja, to są słowa prominentnych działaczy PiS i Jarosława Kaczyńskiego - mówiła w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET posłanka KO Izabela Leszczyna.

Goście programu 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET rozmawiali o wczorajszym wystąpieniu Władimira Putina, który ogłosił aneksję kolejnych ukraińskich obwodów. W ocenie posłanki KO Izabeli Leszczyny wiele poglądów wyrażanych przez rosyjskiego dyktatora przypomina punkt widzenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- To co mnie najbardziej przeraziło w wystąpieniu Putina... Ja je czytałam. I zdaję sobie sprawę, że gdybyśmy słowo Rosja zastąpili słowem Polska i wartości "wielkiej Rosji" wartościami "wielkiej Polski", to pod ogromnymi fragmentami tego wystąpienia mógłby się podpisać Jarosław Kaczyński - mówiła.

Leszczyna: PiS to partia autorytarna, antydemokratyczna

Na pytanie Andrzeja Stankiewicza, co dokładnie ma na myśli, posłanka Leszczyna przywołała m.in. stosunek PiS do spraw światopoglądowych. - Te same słowa, ataki na LGBT. Mówienie o Zachodzie, jako o czymś, co zagraża Polsce bardziej niż Rosja, to są słowa prominentnych działaczy PiS i Jarosława Kaczyńskiego - przekonywała.

- To mnie przeraziło i utwierdziło w przekonaniu, że PiS to partia autorytarna, antydemokratyczna i de facto groźna dla Polski - dodała Leszczyna.

Andrzej Stankiewicz dopytywał także posłankę KO o ostatni szokujący wpis Radosława Sikorskiego, w którym zasugerował on, że za atakami na gazociągi Nord Stream stoją Amerykanie. Słowa Sikorskiego zostały błyskawicznie wykorzystane przez rosyjską machinę propagandową do formułowania zarzutów wobec USA i Zachodu. Internetowy wpis polskiego polityka cytował także stały przedstawiciel Rosji przy ONZ podczas ostatniej Rady Bezpieczeństwa.

Winnicki: Robi mi się niedobrze, jak politycy w ten sposób eskalują spór

- Lider PO premier Donald Tusk wyraźnie powiedział, co sądzi o tym nieprzemyślanym, niepotrzebnym, złym i głupim wpisie ministra Sikorskiego [...] Zdecydowana większość polityków popełniła kiedyś błąd na Twitterze - skomentowała Izabela Leszczyna.

Na komentarz polityczki Koalicji Obywatelskiej ostro zareagował poseł Konfederacji Robert Winnicki. - Robi mi się niedobrze, jak polscy politycy w ten sposób eskalują spór wewnętrzny w kraju. Niezależnie, czy robi to PiS czy Platforma. Obrzucają błotem swoje własne państwo na zewnątrz. To nigdy nie powinno mieć miejsca - mówił.

- Przed chwilą pani poseł Leszczyna porównała Polskę do Rosji. W obecnym kontekście międzynarodowym nie robi się takich rzeczy. Mówmy o PiS, który pogrąża Polskę w zapaści gospodarczej, a nie porównujmy do państwa, które dokonuje właśnie zbrodni wojennych - dodał Winnicki.

