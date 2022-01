Lewica prezentuje plan na zatrzymanie pandemii. "Mamy odwagę, by ratować Polki i Polaków"

Lewica w sobotę przedstawiła plan na zatrzymanie pandemii oraz rozwiązania, które po jej zakończeniu pozwolą naprawić system ochrony zdrowia. Główne postulaty Lewicy to zwolnienie zaszczepionych z ewentualnego lockdownu, obowiązek szczepień, bezpłatne badania pocovdowe i podniesienie nakładów na system ochrony zdrowia do 7,2 proc.

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Lewicy o uzdrowieniu ochrony zdrowia pt. "Recepta Dla Polski". Posłanka Marcelina Zawisza zaprezentowała plan Lewicy na zatrzymanie pandemii. Zakłada on wprowadzenie obowiązkowych szczepień na COVID-19, wprowadzenie paszportów covidowych, zwolnienie osób zaszczepionych z ewentualnego lockdownu oraz testowanie pracowników oświaty, ochrony zdrowia oraz innych osób szczególnie narażonych na zakażenie. - Jeśli boicie się własnego cienia i boicie się bronić nas wszystkich przed śmiercią, to podajcie się do dymisji. bo my mamy odwagę, by ratować Polki i Polaków - mówiła Zawisza, zwracając się do rządzących.

Lewica przedstawiła również rozwiązania dotyczące naprawienia systemu ochrony zdrowia po wyjściu z pandemii. Plan Lewicy zakłada wprowadzenie bezpłatnych badań pocovidowych, podniesienie nakładów na system ochrony zdrowia do 7,2 proc. PKB, co pozwoli na skrócenie kolejek i wyższe wynagrodzenia dla personelu medycznego i skrócenie oczekiwania do lekarza specjalisty do maksymalnie 30 dni.

Kolejnym pomysłem Lewicy jest zaangażowania samorządów. - PiS nie radzi sobie z walką z pandemią w samorządach. Tylko w Łodzi zanotowaliśmy trzy tysiące nadmiarowych zgonów z powodu pandemii. Trzy tysiące rodzin w Łodzi straciło swoich najbliższych - 30 procent więcej niż w latach przed pandemią. PiS zafundowało też chaos w edukacji - mówiła Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydentka Łodzi i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.

Moskwa Wodnicka zaproponowała, aby samorządy zaoferowały wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Wiceprezydentka Łodzi powiedziała, że samorządy powinny otrzymać więcej pieniędzy, aby mogły promować szczepienia, zainwestować w nowoczesny sprzęt medyczny i realizować w miejskich placówkach medycznych badania pocovidowe.

Politycy Lewicy zarzucili rządowi, że ws. pandemii nie słucha lekarzy i ekspertów. - Panie premierze, czy pan wie, dlaczego od pana lekarze odeszli? Bo pan nie chce ich słuchać - zwrócił się do premiera współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Słucha pan szaleńców, (...) ludzi, którzy mówią, że jak ktoś się szczepi, to ma chipa - mówił.

Czarzasty przypomniał, że na początku grudnia Lewica złożyła projekt ustawy o obowiązkowych, ale nie przymusowych szczepieniach, i od tego momentu zachorowało już ponad milion osób, a 20 tys. ludzi zmarło.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń ocenił, że premier Morawiecki oraz jego rząd uznali, że trzeba pandemię "przeczekać". - Dzisiaj premier Morawiecki, zamiast walczyć o życie i zdrowie Polaków, spotyka się z pro-putinowskimi i antyeuropejskimi liderami. Nie interesują go Polki i Polacy. Zdradził - podkreślił.

Wskazywał, że w większości europejskich krajów, od dawna funkcjonują takie standardy bezpieczeństwa, których w Polsce brakuje, w tym m.in. paszporty covidowe. Ocenił, że na większość z propozycji dotyczących wprowadzenia europejskich standardów epidemicznych, polski rząd odpowiada: "nie da się".



- Morawiecki i Kaczyński potrafią tylko bezczynnie rozkładać dłonie, tak, jakby setki umierających ludzi każdego dnia, Polek i Polaków, nic dla nich nie znaczy" - mówił. Jego zdaniem, jedyne co dziś interesuje obóz rządzących, to utrzymanie "kruchej większości w Sejmie". "Robią to w sposób brutalny, za pomocą przekupstwa, szantażu i podsłuchu" - wyliczał. "Zamiast walczyć z pandemią, walczą o władzę - ocenił. - Lewica chce powiedzieć jasno i wyraźnie: stoimy po stronie życia, zrobimy wszystko, żeby walczyć o zdrowie i bezpieczeństwo Polek i Polaków - zadeklarował.

