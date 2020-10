Posłanka PiS ostro o wyroku TK ws. aborcji: Nie jestem zadowolona

Magdalena Sroka z Porozumienia Jarosława Gowina nie podpisała się pod poselskim wnioskiem do TK ws. aborcji. - Uważam, że nie można odebrać kobietom prawa do decydowania w momentach, w których okazuje się, że dziecko jest obciążone wadami letalnymi. Mam nadzieję, że wypracujemy nową definicję tych wad. W dzisiejszych czasach nie można zmuszać kobiet do takiego heroizmu - przekonuje w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

Posłanka PiS przyznaje, że nie podoba jej się wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z przyczyn embrio-patologicznych. - Czy jestem zadowolona z tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Nie, nie jestem - mówi.

Magdalena Sroka z Porozumienia: nie jestem zadowolona z wyroku TK ws. aborcji

- Ogromna odpowiedzialność spoczywa teraz na politykach, żeby w tych czasach nie zmuszać kobiet do heroicznych decyzji, które dla nich i ich rodzin są już wystarczająco tragicznymi sytuacjami - zauważa Sroka.

Posłanka przekonuje, że nie popiera niektórych form protestów, a w szczególności pojawiającego się tam "wulgarnego języka". Jej zdaniem opozycja niepotrzebnie podgrzewa emocje.

- W naszym państwie musi znaleźć się miejsce dla każdego poglądu. Kompromis aborcyjny, który wcześniej został wypracowany i z którym zgadzał się Lech Kaczyński, powinien zostać utrzymany. Każdy z nas powinien zrobić pół kroku w tył, żeby nie eskalować napięcia i dojść do konsensusu w tym ciężkim temacie, który dotyczy ludzkich tragedii. Powtórzę: nie jestem zadowolona z tego wyroku TK - zapewnia Magdalena Sroka.

RadioZET.pl/ Dziennik Bałtycki/ Onet.pl