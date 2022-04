Międzynarodowy nakaz aresztowania Putina? "UE powinna to zrobić. Trzeba mu postawić tamę"

- Unia Europejska, wszystkie kraje UE, powinny solidarnie wydać międzynarodowy nakaz aresztowania wobec Putina - powiedział w Polsat News europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń. Zaznaczył, że “nie będzie to kwestia tylko symboliki, ale także w praktyce pokazania po której stronie stoimy”.

Robert Biedroń stwierdził w czwartek, że “potrzebna jest unijna solidarność ponad podziałami, jeśli chodzi o sądzenie Putina i jego zbrodni wojennych, ale też solidarność, jeśli chodzi o nakładane sankcje”. - Mam wrażenie, że im dłużej trwa wojna w Ukrainie, tym niestety, ta perspektywa zakończenia wojny w sposób jak najbardziej sprawiedliwy dla Ukrainy, się rozmywa - mówił w Polsat News europoseł Nowej Lewicy.

Zdaniem Biedronia Putinowi trzeba “postawić tamę”. - Jeśli tego nie zrobimy to on to wykorzysta w przyszłości. Wykorzysta gospodarczą słabość UE, rozchwianie różnych krajów, jeśli chodzi o sankcje - powiedział europoseł i zaznaczył, że w tej kwestii potrzebny jest upór, determinacja krajów UE i przewodnictwo Polski. - Boję się, że niestety tak się nie stanie ze względu na słabość polskiej dyplomacji - podkreślił.

Biedroń: UE powinna wydać międzynarodowy nakaz aresztowania wobec Putina

Biedroń stwierdził, że “trzeba przede wszystkim pokazać, że Putin to zbrodniarz wojenny” i dlatego “Unia Europejska powinna solidarnie wydać międzynarodowy nakaz aresztowania”. Europoseł Nowej Lewicy postuluje również, aby Polska stała się ambasadorem Ukrainy. - To coś, co premier Mateusz Morawiecki powinien postawić jako cel nadrzędny - uważa Biedroń. - Nie będzie bezpiecznej Polski, jeśli nie będzie bezpiecznej, stabilnej Ukrainy - dodał.

W środę Polscy europosłowie wezwali w Parlamencie Europejskim do zwołania nadzwyczajnego szczytu UE ws. trwającej wojny w Ukrainie i wzmocnienia sankcji UE. - Ukraina nie ma czasu, bo na jej terytorium toczy się wojna - mówił prof. Ryszard Legutko z PiS. Europoseł PO Andrzej Halicki podkreślał, że potrzebne jest pełne embargo na węgiel, ropę, ale też i gaz.

