Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska uzyskały po 25 proc. głosów - wynika z sondażu Kantar. W Sejmie znalazłyby się także Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, Lewica, Konfederacja i PSL. To pierwszy sondaż od lat, które nie daje PiS wygranej.

Sondaż Kantar zapowiada prawdziwe "trzęsienie ziemi" na polskiej scenie politycznej. Gdyby po epidemii koronawirusa odbyły się wybory do Sejmu, to wzięło by w nich udział 70 proc. respondentów pytanych przez Kantar.

Wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach, największe poparcie uzyskały Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Porozumieniem oraz Koalicja Obywatelska. Oba ugrupowania osiągnęłyby po 25 proc. głosów. W porównaniu z listopadem poparcie PiS spadło o 5 pkt proc., a Koalicja Obywatelska zyskała 1 pkt proc.

Nowy sondaż. PiS remisuje z Koalicją Obywatelską. Polska 2050 na podium

Kolejne miejsca w sondażu zajęły Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, na który chciałoby zagłosować 13 proc. respondentów, Lewica z 8 proc. poparciem, Konfederacja (6 proc.) i PSL-Koalicja Polska (5 proc.).

Pod progiem znalazłby się Kukiz'15 z 2 proc. wskazaniem przez badanych.

Spośród osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 16 proc. nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-9 grudnia 2020 r. na reprezentatywnej próbie 987 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Przeprowadzono je techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

RadioZET.pl/ PAP