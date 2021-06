PiS traci większość w Sejmie. Z klubu odchodzi troje posłów: Zbigniew Girzyński, Arkadiusz Czartoryski i Małgorzata Janowska. Na konferencji prasowej zapowiedzieli utworzenie nowego koła w Sejmie o nazwie "Wybór Polska".

Po odejściu 3 posłów, klub PiS będzie liczył 229 przedstawicieli, a zatem formalnie nie będzie miał większości w Sejmie. Wszystko wskazuje jednak na to, że utrata większości jest jedynie chwilowa. Niedawno PiS podpisało porozumienie programowe z Kukiz'15 w ramach którego, posłowie Pawła Kukiza mają głosować razem z PiS w Sejmie. Nieoficjalnie wiadomo także, że klub PiS może liczyć na głosy kilku posłów niezrzeszonych.

PiS traci większość w Sejmie. Girzyński, Czartoryski i Janowska odchodzą

"Postanowiliśmy opuścić klub parlamentarny PiS i powołać własne, niezależne koło parlamentarne pod nazwą +Wybór Polska" - poinformował Girzyński na konferencji prasowej.

Posłanka Małgorzata Janowska oświadczyła, że jednym z powodów ich decyzji jest niezadowolenie z polityki energetycznej prowadzonej przez tę partię.

"PiS szło do wyborów z informacją, że energetyka konwencjonalna jest najważniejszą energetyką, że jest to polskie złoto, jest to bezpieczeństwo narodowe - w tej chwili odchodzimy od tego. To jest rzecz, z którą się nie zgadzam, nie chcę w tym uczestniczyć. Dalej chcę walczyć o energetykę" - oświadczyła.

RadioZET.pl