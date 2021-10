Konrad Berkowicz w trakcie czwartkowej debaty w Sejmie na temat projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest podniesienie stawek akcyzy na napoje alkohol owe i papierosy oraz tytoń, wszedł na mównicę z butelką wódki.

Konrad Berkowicz z wódką na mównicy w Sejmie

– Co w Polsce jest najwyżej opodatkowane? Wódka, papierosy, paliwo, energia i praca. Bo na umowie o pracę, jak to się dobrze policzy, prawie połowa pieniędzy od razu jest zabierana pracownikowi. Co łączy te elementy? Czy to, że są szkodliwe i chcecie do nich zniechęcić? No nie. Raczej energii, paliwa, tym bardziej pracy – tego to nie dotyczy – mówił poseł Konfederacji.

Berkowicz wskazał, że 80 proc. ceny wódki to podatki. – Czy to powoduje, że ludzie przestali pić wódkę? Oczywiście nie. To powoduje, że to uderza istotnie w budżety tych najbiedniejszych rodzin – powiedział, trzymając w ręce butelkę wódki.

– Jesteście złodziejami, jesteście oszustami, którzy kłamią, że robią to dla zdrowia Polaków. I przez to Polacy po wypiciu wódki mają finansowego kaca – dodał Berkowicz. Następnie odkręcił butelkę i się z niej napił.

Poseł Konfederacji zapytany przez dziennikarzy "Onetu", czy w butelce faktycznie znajdowała się wódka, odpowiedział: "W 80 proc. to były podatki. Stąd mój grymas na twarzy po wypiciu". – Ja widzę, że strasznie wiele osób by chciało w filmie i w teatrze występować w tym Sejmie – stwierdziła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zgodnie z rządowym projektem od 1 stycznia 2022 roku akcyza na alkohol wzrośnie o 10 procent, a w kolejnych pięciu latach będzie rosła co roku o 5 procent. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 do 105 procent całkowitej kwoty akcyzy.

RadioZET.pl/PAP