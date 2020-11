Do północy 11 listopada polskie gminy mogą walczyć o rządowe dofinansowanie do budowy masztów z flagami narodowymi. Każda dostanie do 5 tys. zł. Co ciekawe rada ministrów przeznaczy te środki z funduszu przeciwdziałania epidemii Covid-19 – ustaliło Oko.press.

Rząd dofinansuje gminy, które zawnioskują o środki na budowę masztów na biało-czerwone flagi. Jak ustaliło Oko.press, w święto Niepodległości o północy mija ostateczny termin zgłaszania wniosków.

Do tej pory o dofinansowanie na poziomie 5 tysięcy złotych wniosło ok. 1200 gmin. To oznacza, że rząd wyznaczył z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na ten cel nawet 6 mln złotych.

Rząd przeznaczy miliony na maszty z flagami Polski. Z funduszu "Covidowego"

W dobie szybko szerzącej się pandemii nie brakuje wątpliwości co do przeznaczenia środków na maszty z flagami Polski. Do tego dochodzą problemy natury prawnej – Oko.press podaje, że uchwała bazuje na ustawie przeciwdziałającej skutkom epidemii koronawirusa z marca tego roku. Środki z tego funduszu, jak wskazuje ustawa, „powinny być przeznaczane na działania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby w tym skutków społeczno-gospodarczych”.

Trudno za takowe uznać budowę marszów. Twórcy projektu piszą jednak wprost: „Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku” – cytuje Oko.press komunikat rządu.

„Flagowy projekt” rządu nie ma związku ze zwalczaniem epidemii, co w ocenie konstytucjonalisty prof. Ryszarda Piotrowskiego, może uchodzić za działanie bezprawne. - Tę uchwałę podjęto bez podstawy prawnej, wbrew artykułowi 7 konstytucji, mówiącemu, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa – powiedział Piotrowski dla OKO.press.

RadioZET.pl/Oko.press