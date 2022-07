"Wałęsie grozi wielkie niebezpieczeństwo". Były prezydent z większą ochroną po groźbach Rosjan

Lech Wałęsa przyjechał do kościoła z dwoma ochroniarzami - podaje "Super Express". Według tabloidu zwiększenie ochrony dla byłego prezydenta spowodowane jest groźbami ze strony rosyjskich propagandystów. Wcześniej o większą ochronę dla ojca apelował Jarosław Wałęsa.

"Lechowi Wałęsie grozi wielkie niebezpieczeństwo i potrzebuje większej ochrony" - donosi "Super Express". Taka - według dziennika - już została mu przydzielona. "Nasze apele odniosły sukces. Ochrona Lecha Wałęsy została wzmocniona" - czytamy w "SE".

Tabloid powołuje się na informacje fotoreportera, który widział byłego prezydenta przed kościołem i zrobił mu zdjęcia. Politykowi miała towarzyszyć większa obstawa niż zazwyczaj.

"Super Express" o podwójnej ochronie dla Wałęsy. Wszystko przez te słowa

- Do tej pory miał kierowcę i jednego ochroniarza, a teraz pierwszy raz ma dwóch. Rozglądali się wszędzie i zwiększyli czujność. Jeden siedział ze słuchawką parę ławek dalej - cytuje fotoreportera "Super Express". Ochroniarz miał czekać na Wałęsę "już przed mszą" i sprawdzać, "czy jest bezpiecznie". - Nigdy tak nie robili wcześniej – zaznaczył rozmówca "SE", który widział byłego prezydenta.

"Super Express" przypomina, że obecna sytuacja to efekt gróźb rosyjskich propagandystów. Wałęsa niespodziewanie stał się "bohaterem" materiału w programie "60 minut" w stacji Rossija 1. Zarzucono mu, że namawiał do eksterminacji Rosjan.

Rosjanie przytoczyli słowa, które padły z ust byłego prezydenta w rozmowie z francuskim dziennikiem "Le Figaro". Zdaniem Wałęsy "Rosja anektowała 60 narodów" i sama nie powinna mieć populacji wyższej niż 50 mln ludzi. Wypowiedź rozwścieczyła gości programu, którzy grozili polskiemu politykowi sądem, a nawet śmiercią, proponując, by za jego głowę zaoferować 5 mln euro lub dolarów.

- Mam nadzieję, że włos z głowy mojemu ojcu nie spadnie. Jeśli słyszy się takie pogróżki ze strony Rosji, to wszystko jest możliwe, wszystko może się wydarzyć. Putin jest mordercą, terrorystą. Wiem, że PiS nie darzy sympatią mojego ojca, ale sytuacja jest nadzwyczajna. Apeluję o większą ochronę dla mojego ojca - mówił wcześniej Jarosław Wałęsa w rozmowie z "Super Expressem".

Na groźby Rosjan odpowiedział sam Wałęsa. Na swoim profilu na Facebooku zwrócił się z apelem do "sióstr i braci Rosjan", nazywając się "wiernym przyjacielem narodu Rosji". "Nigdy nie podniosę ręki i każdego będę zniechęcał do ataku na Rosję. Natomiast zaatakowany będę się bronił i do obrony namawiał"- zadeklarował.

RadioZET.pl/se.pl