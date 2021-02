Sondaż prezydencki Instytutu Badań Spraw Publicznych dla portalu stanpolityki.pl uwzględnił najbardziej prawdopodobne kandydatury w wyborach w 2025 roku. Żadna z formacji nie zadeklarowała jeszcze, kogo zamierza zarekomendować w wyścigu prezydenckim za 4 lata, dlatego do wyników badania należy podchodzić z dystansem.

Stanpolityki.pl wskazał, że do wyborczej rywalizacji w 2025 roku mogą stanąć: Beata Szydło z PiS i Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Ponadto w ankiecie wymienieni zostali: Szymon Hołownia (Polska 2050), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica).

Sondaż prezydencki. Trzaskowski i Hołownia w drugiej turze. Klęska Beaty Szydło

Wyniki badania przynoszą spore zaskoczenie. W sondażu IBSP najlepszy okazał się Rafał Trzaskowski, na którego chce zagłosować 34 proc. Badanych. To o 3,5 proc. lepszy wynik niż ten uzyskany w ubiegłorocznych wyborach. Na drugim miejscu uplasował się Szymon Hołownia z poparciem 25,8 proc. To właśnie Trzaskowski i Hołownia zmierzyliby się w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Kandydatka PiS Beata Szydło znalazła się dopiero na trzecim miejscu z poparciem 20,5 proc. Oznacza to, że była premier, a obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego, nie weszłaby nawet do II tury wyborów. Na kolejnej pozycji uplasował się Krzysztof Bosak z poparciem 12 proc. ankietowanych, czyli wynikiem niemal dwukrotnie lepszym w porównaniu do uzyskanego w wyborach w 2020 roku.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Władysław Kosiniak-Kamysz z poparciem 3,7 proc. i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy z wynikiem 2,6 proc.

Badanie zostało przeprowadzone metodą telefoniczną (CATI) w dniach 25-26 stycznia na próbie 1001 dorosłych Polaków.

RadioZET.pl/ Stanpolityki.pl/ Wirtualna Polska