Nie pomogły nawet dwa miliardy. TVP z najgorszym wynikiem w historii

TVP ocenia pozytywnie 48 proc. ankietowanych - podaje CBOS. To spadek aż o 8 proc. w porównaniu do analogicznego badania z 2019 roku. Telewizja Publiczna jest ponadto oceniana negatywnie przez 38 proc. badanych - to wzrost o 6 proc. w stosunku do 2019 roku.

Najlepszym wynikiem w badaniu CBOS może pochwalić się stacja Polsat, którą pozytywnie ocenia 70 proc. badanych. Negatywnie ocenia ją zaledwie 10 proc. ankietowanych.

TVP najgorzej oceniana w historii. CBOS: pozytywna ocena od 48 proc. badanych

Wśród stacji telewizyjnych na drugim miejscu uplasowała się telewizja TVN, którą pozytywnie ocenia 57 proc. badanych, a negatywnie 23 proc. TVN zalicza tym samym 6 proc. spadek jeżeli chodzi o oceną pozytywną i 3 proc. wzrost w ocenie negatywnej.

Kto jest najbardziej krytyczny wobec TVP? Jak wynika z badania CBOS przede wszystkim są to osoby o lewicowych poglądach - aż 67 proc. Dalej to osoby z wyższym wykształceniem (60 proc.), nieuczestniczące w praktykach religijnych i zamieszkujące największe aglomeracje (ponad 50 proc.). TVP pozytywnie oceniana jest z kolei przed wyborców PiS - to 86 proc.

CBOS podkreśla, że najmniej kontrowersyjną stacją telewizyjną jest Polsat. Wyborcy wszystkich opcji oceniają ją pozytywnie (w najmniejszym stopniu zwolennicy Lewicy – 48 proc.).

TVN jest pozytywnie oceniany przez wyborców KO (82 proc.) i Polski 2050 (72 proc.), w większości pozytywnie także zwolennicy PSL i Lewicy. TVN cieszy się ponadto pozytywną oceną 45 proc. wyborców PiS.

ZOBACZ TAKŻE: Dziennikarz TVP Info uderza w rząd PiS

Badanie zrealizowano na przełomie września i października na próbie 1133 osób.

RadioZET.pl/ Press.pl