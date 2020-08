Wojciech Cejrowski, który był gościem "Radia Wnet" uważa, że demokratyczne przemiany na Białorusi i odsunięcie od władzy Alaksandra Łukaszenki spowodują jedynie "bałagan", co "nie leży w interesie Polski".

- Nie chcemy tam bałaganu. Wolimy jak tam jest porządek […] Czy pani Cichanouska przepędzi manewry rosyjskie ze swojego kraju? Nie padają takie głosy ze strony opozycji wobec Łukaszenki, czyli mogę wnosić, że w stosunkach Rosją nic się nie zmieni - ocenia Cejrowski.

Znany podróżnik i publicysta idzie jednak dalej. Jego zdaniem, Polska nie powinna wspierać demokratycznych przemian na Białorusi i "pomagać Cichanouskiej w zdobyciu międzynarodowego uznania, jeśli nie uzyskamy z tego żadnych korzyści". Czego zatem powinna domagać się Polska? Cejrowski przygotował całą listę żądań.

Idziemy do osłabionej Cichanouskiej i mówimy, że może cię polski rząd poprzeć, ale dziękuję to jest za mało. Dobry czas jest teraz, aby się dogadać co będzie dalej. Zwrot ziem rdzennie polskich, polskich zabytków, majątków, budynków, dzieł sztuki i kościołów.