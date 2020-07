Jest nowe rozporządzenie rządu w sprawie zakazu lotów. Od 29 lipca 2020 nadal nie polecimy do Szwecji i Portugalii, a także do Czarnogóry i Luksemburga. Wśród dozwolonych lotów pojawiły się m.in. Tunezja, Turcja i Tajlandia.

Zakaz lotów w związku z pandemią koronawirusa został właśnie zaktualizowany przez Radę Ministrów. Poprzednie rozporządzenie wygasa o północy we wtorek 28 lipca. Do jakich państw będziemy mogli polecieć po 29 lipca?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów po 29 lipca nadal nie polecimy do Szwecji i Portugalii, a także do Czarnogóry i Luksemburga. W kategorii dozwolonych lotów pojawiły się m.in Turcja i Tunezja. To jednak nie wszystko.

Zakaz lotów. Dokąd możemy polecieć z Polski? [NOWA LISTA]

– Zakazu nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe do Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa Tajlandii, Nowej Zelandii, Republiki Albanii, Republiki Białorusi, Republiki Korei, Republiki Rwandy, Republiki Tunezyjskiej, Republiki Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Związku Australijskiego – czytamy w dokumencie.

Nowe na liście dozwolonych kierunków są: Maroko, Tajlandia, Nowa Zelandia, Algieria, Rwanda, Tunezja, Turcja, Urugwaj i Australia. Na liście pozostają państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu oraz Szwajcaria.

Pomimo obecności na liście zakazów lotów Szwecji, Portugalii, Czarnogóry i Luksemburga, Polacy mogą bez problemów wjechać do tych państw. Konieczne będzie jednak wybranie innego środka transportu lub zaplanowanie podróży z przesiadką.

RadioZET.pl/ BIP Rady Ministrów/ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym