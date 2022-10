"Dzwoni do rzeźnika z Teheranu? Zwariował"? Sikorski oburzony rozmową Dudy

W środę Andrzej Duda rozmawiał przez telefon z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra'isim. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych oraz bieżącej sytuacji międzynarodowej. Informacje te w ostrych słowach skomentował były szef MSZ, a obecnie europoseł PO Radosław Sikorski.

Duda rozmawiał z prezydentem Iranu. Ostry wpis Sikorskiego

"Że co?! Gdy irańskie drony niszczą Ukrainę, gdy przez Iran przewala się fala represji, Andrzej Duda dzwoni do rzeźnika z Teheranu, mordercy tysięcy dysydentów i komplementuje pokojową politykę terrorystycznego reżimu mułłów? Czy Prezydent nam zwariował?" - napisał na Twitterze. "Czy ta inicjatywa była skonsultowana z naszymi sojusznikami?" - pytał.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch odnosząc się do wpisu polityka PO przekazał, że rozmowa z prezydentem Iranu była następstwem rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Dotyczyła z naszej strony niemal wyłącznie doniesień o sprzedaży kolejnych partii uzbrojenia dla Rosji. W sprawach szczegółów rozmów między państwami obowiązuje dyskrecja" - podkreślił. Wpis Sikorskiego nazwał "obraźliwym dla prezydenta" i "zdumiewająco nieprofesjonalnym".

"Panie ministrze, bardzo Pan pomógł swoją ostatnią akcją wykazać, jak mocno prezydent Andrzej Duda i Polska są zaangażowane we wsparcie Ukrainy, przeciwko agresji Rosji. Thank You" - napisał z kolei szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Na tego tweeta Sikorski już zdążył odpowiedzieć.

"Jeśli sądzicie, że irańscy mułłowie zmienią politykę dlatego, że poprosił o to Andrzej Duda, to jesteście większymi frajerami niż sądziłem. A co uwiarygodniliście Raisiego podczas krwawych represji w Iranie, to jego. Aby pomóc Ukrainie lepiej wygaście głupią wojenkę z UE" - ocenił były szef polskiej dyplomacji.

Iran dostarcza broń Rosji. Chodzi o drony i pociski

Przypomnijmy, że Reuters, powołując się na irańskich i zachodnich dyplomatów, poinformował we wtorek, że Iran dostarczy Rosji kolejne drony i pociski ziemia-ziemia, a porozumienie w tej sprawie podpisano 6 października. O irańskich dostawach broni donosił też "Washington Post".

Również we wtorek ukraiński rząd zaprosił ekspertów ONZ do zbadania irańskich dronów, używanych przez Rosję do atakowania celów na Ukrainie. Szef MSZ Iranu Hossein Amir-Abdollahian zaprzeczył, by irańskie drony były wykorzystywane w tej wojnie.

RadioZET.pl/PAP/Twitter