Migranci z Iraku będą ewakuowani z Białorusi z powrotem do swojego państwa. Bagdad reaguje na eskalujący kryzys migracyjny na granicy z Polską, wzniecony przez służby Alaksandra Łukaszenki.

Reżim używa przybywających do Mińska migrantów, w tym z Iraku, do wzbudzania napięć na granicy z Polską, będącą również wschodnią granicą UE i paktu wojskowego NATO.

Irak ewakuuje swoich obywateli z Białorusi. "W odpowiedzi na kryzys"

W odpowiedzi na kryzys władze Iraku zapowiedziały ewakuację swoich obywateli, którzy przylecieli do Mińska. "Ambasada Republiki Iraku w Federacji Rosyjskiej informuje, że zorganizuje wyjazd ewakuacyjny dla obywateli Iraku" – przekazał ambasador Iraku na teren Rosji i Białorusi, Abdulrahman Hamid Al-hussaini. Informację podał dalej rzecznik polskiego MSZ, Łukasz Jasina.

Chętni do powrotu są proszeni o kontakt z konsulatem Iraku telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez komunikator WhatsApp.

Rosyjskie linie lotnicze Aerofłot oświadczyły w czwartek, że nieprawdziwe są informacje o ich udziale w masowym transportowaniu na Białoruś uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu. Przewoźnik podkreślił, że nie wykonuje regularnych rejsów do Iraku i Syrii.

"Die Welt": Większość przemytników mieszka w Niemczech

Dziennikarze niemieckiego "Die Welt" ustalili, że większość osób aresztowanych za przemyt migrantów przez polsko-białoruską granicę to obywatele z Bliskiego Wschodu mieszkający w Niemczech. Gazeta dotarła do wewnętrznego, poufnego dokumentu Komisji Europejskiej.

"Ujawnia on, w jaki sposób migranci trafili na Białoruś i kim są zamieszani w to handlarze" - pisze w czwartek "Welt". "Większość zgłoszonych przypadków dotyczy zatrzymania kierowców umożliwiających nielegalnym migrantom (głównie z Syrii, ale także z Afganistanu, Iranu, Iraku, Kuwejtu i Jemenu) przejazd przez Polskę do Niemiec w wynajętych samochodach. W większości przypadków kierowcami byli obywatele państw trzecich (Irańczycy, Irakijczycy, Syryjczycy i Turcy) przebywający w Niemczech" - napisano.

RadioZET.pl/PAP/Mofa.gov.iq/