Sekretarz generalny NATO ostrzega przed Rosją. "Nadal rozbudowuje wojska wokół Ukrainy"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w środę przed rozpoczęciem posiedzenia ministrów obrony krajów NATO w Brukseli, że Rosja rozbudowuje wojska wokół Ukrainy, mimo że Moskwa ogłosiła wycofanie kolejnych sił. - Słyszymy, że Moskwa jest gotowa do kontynuowania wysiłków dyplomatycznych, ale jak dotąd nie widzieliśmy żadnej deeskalacji w terenie – powiedział Stoltenberg.

- Wręcz przeciwnie, wydaje się, że Rosja kontynuuje rozbudowę wojska - dodał. Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że „dopiero się okaże, czy Rosja się wycofa".

Szef NATO: W terenie nie widać oznak deeskalacji ze strony Rosji

Stoltenberg powiedział, że Moskwa nadal utrzymuje zdolność do przeprowadzenia poważnego ataku na Ukrainę i stwierdził, że NATO pozostaje „przygotowane na najgorsze”. Zapewnił również, że Sojusz monitoruje sytuację. Stoltenberg wezwał Rosję do trwałego wycofania swoich sił z granicy. - Jeśli naprawdę zaczną wycofywać siły, to przyjmiemy to z radością. Tymczasem widzimy ruchy wojsk tam i z powrotem (...). Nie potwierdza to prawdziwego wycofania - ocenił.

Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin potwierdził obowiązywanie gwarancji bezpieczeństwa, zapisanych w Traktacie Północnoatlantyckim. - Zobowiązania USA w dziedzinie bezpieczeństwa zbiorowego pozostaną niewzruszone - oświadczył w środę w Brukseli. - Uznajemy art. 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego) i zasady zbiorowego bezpieczeństwa. Nasze zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa zbiorowego pozostaną niewzruszone w przyszłości - dodał.

RadioZET.pl/PAP/AFP/oprac. AK