"Scenariusz jak z horroru dla całego świata". Niemcy ostrzegają przed nową wojną

Annalena Baerbock udała się w czwartek do Chin z oficjalną, trzydniową wizytą. Po spotkaniu z chińskim ministrem spraw zagranicznych Qin Gangiem w piątek powiedziała, że “konflikty należy rozwiązywać pokojowo”. - Jednostronna, brutalna zmiana status quo byłaby dla nas, Europejczyków, nie do zaakceptowania - zaznaczyła.

Szefowa niemieckiej dyplomacji ostrzegła Chiny przed użyciem siły na Tajwanie. Powiedziała również, że Berlin z wielkim zaniepokojeniem przygląda się sytuacji w Cieśninie Tajwańskiej. Pekin przeprowadził tam w ostatnich dniach duże ćwiczenia wojskowe. - Eskalacja militarna w Cieśninie Tajwańskiej byłaby scenariuszem jak z horroru dla całego świata - stwierdziła Baerbock, cytowana przez agencję AFP.

Baerbock ostrzega przed "scenariuszem jak z horroru" na Tajwanie

Niemiecka minister zauważyła, że przez Cieśninę Tajwanu przepływa 50 proc. światowego handlu, więc szczególnie dotknęło by to Niemcy, które są jednym z najbardziej uprzemysłowionych państw świata. - Dlatego czynimy starania także z innymi partnerami w regionie oraz na świecie, żeby obniżyć napięcie oraz aby zapobiec dalszej eskalacji, ponieważ jest to w naszym ekonomicznym interesie - przekonywała.

Baerbock wezwała też Chiny, by naciskały na Rosję, żeby zakończyła wojnę w Ukrainie. - Żaden kraj nie ma większego wpływu na Rosję niż Chiny i dlatego chcemy, by Pekin wpłynął na Moskwę, aby przerwała wojnę przeciwko Ukrainie – oświadczyła w piątek na wspólnej konferencji z szefem chińskiej dyplomacji w Pekinie.

Z kolei Qin Gang powiedział, że Chiny są skłonne współpracować z Niemcami w dziedzinie handlu i gospodarki. - Oba kraje są partnerami, a nie rywalami – zapewnił minister spraw zagranicznych Chin.

RadioZET.pl/AFP/PAP/Dw.com