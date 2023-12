Bliski współpracownik Tuska, główny ekonomista PO. Kim jest Andrzej Domański?

Andrzej Domański w wyborach parlamentarnych 2023 startował z 5. miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Polityk wprawdzie urodził się w Krakowie, tam uczył się oraz studiował, ale od ponad 20 lat mieszka z rodziną w stolicy. Domański otrzymał w wyborach 6 848 głosów i po raz pierwszy dostał się do Sejmu. 4 lata wcześniej mu się to nie udało – startował wówczas z rodzinnego Krakowa z odległego, 23. miejsca listy KO, zebrał 1329 głosów i nie uzyskał mandatu.

Domański, który przez ostatnie lata pracował jako ekonomista, analityk gospodarczy oraz wykładowca akademicki, wszedł do polityki, bo, jak napisał na swojej stronie "nie jest mu wszystko jedno".

„Nasza gospodarka gwałtownie zahamowała. PKB spadało zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale tego roku! To oznacza, że jako kraj stać nas na mniej. Możemy oczywiście zaciągać nowe długi, (…) ale spłacać będą je przyszłe pokolenia. Także moja córka. Dlatego nie chce stać z boku” – napisał Domański na stronie.

Andrzej Domański: wykształcenie

Domański ukończył ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pracował w instytucjach finansowych na szczeblach kierowniczych – od 2014 roku był dyrektorem Działu Zarządzania Funduszami w Noble Funds TFI, towarzystwa funduszy inwestycyjnych należącego do Leszka Czarneckiego. Później, przez trzy lata, był członkiem zarządu Eques Investment TFI, a następnie doradcą zarządu Auxilius Pharma, zastępcą przewodniczącego rady nadzorczej oraz członkiem komitetu audytu XTPL, firmy zajmującej się nanodrukiem.

Domański pracował też jako wykładowca i prowadził zajęcia na dwóch prywatnych uczelniach w Warszawie: z finansów behawioralnych na Uczelni Łazarskiego oraz na Uniwersytecie SWPS.

Andrzej Domański: PO, polityka

Domański jest uważany za bliskiego współpracownika Donalda Tuska. Pomimo tego, że nie doszedł wysoko w hierarchiach partyjnych, został wiceprezesem i ekspertem gospodarczym Instytutu Obywatelskiego, think tanku PO, czyli nieoficjalnym głównym ekonomistą PO. Domański był też autorem programu gospodarczego tej partii, stworzonego przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

W trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk tak witał swojego współpracownika. - Na wiecu jest kilku liderów naszych okręgów. No i Andrzej Domański - człowiek, który pilnuje żelaznej logiki. Z nim jestem spokojny o gospodarkę, będzie kandydatem z listy warszawskiej - mówi Tusk w sierpniu.

Andrzej Domański: wiek, rodzina

Andrzej Domański ma 42 lata. Jest żonaty. Jak pisze na swojej stronie, od ponad 20 lat mieszka w Warszawie, gdzie poznał żonę.

Andrzej Domański: poglądy

Poglądy Domańskiego wymienione na jego stronie internetowej są opisane dość ogólnie i w większości pokrywają się z postulatami, które głosi jego partia. Polityk chce obniżki podatków, podwyższenia płac, zwiększenia kwoty wolnej od podatku (do 60 tys. złotych), wprowadzenia ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej, dofinansowania do in vitro, rozwinięcia OZE i energetyki jądrowej oraz montażu fotowoltaiki na dachach budynków użyteczności publicznej.

Autorskim pomysłem Domańskiego jest program aktywna mama, nazywana też „babciowym”. Zakłada on wypłacanie 1500 zł za miesiąc na opiekę nad dzieckiem. Polityk PO zapowiedział też poprawę opieki okołoporodowej, likwidację Funduszu Kościelnego, odblokowania KPO i „przywrócenia Polski do europejskiej ekstraklasy”.

Źródło: PKW/gov.pl/oficjalna strona Andrzeja Domańskiego/warszawa.wyborcza.pl/i.pl/PAB