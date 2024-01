Artur Soboń to samorządowiec związany z miastem Świdnik, polityk prawicy, były poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, członek zarządu NBP. Kim jest Artur Soboń? Jak wyglądała jego kariera zawodowa? Przedstawiamy sylwetkę działacza prawicy.

Artur Soboń: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Artur Soboń urodził się 13 marca 1977 w Świdniku, w województwie lubelskim. Studiował historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej na UMCS oraz rachunkowości i finansów na KUL. W 2011 roku uzyskał też tytuł magistra z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, na tej uczelni studia doktoranckie z ekonomii.

Artur Soboń: kariera polityczna, PiS, wybory parlamentarne

Zaczynał jako samorządowiec. Od 2001 był zatrudniony w urzędzie miejskim w Świdniku - początkowo jako rzecznik prasowy urzędu, później obejmował stanowiska naczelnika wydziału strategii i rozwoju miasta oraz sekretarza miasta.

W 2002 roku bez powodzenia kandydował do sejmiku województwa lubelskiego (z listy POPiS), a w 2005 roku do Sejmu, również bezskutecznie. W latach 2006–2010 był radnym powiatu świdnickiego. W wyborach samorządowych w 2010 i w 2014 był wybierany na radnego sejmiku lubelskiego.

Politycznie był związany ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym, Przymierzem Prawicy oraz Prawem i Sprawiedliwością. W PiS pełnił funkcję przewodniczącego klubu radnych. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu lubelskim (z rekomendacji Prawicy Rzeczypospolitej) i uzyskał mandat posła VIII kadencji oraz członkostwo w partii PiS. Zasiadał w Komisji Obrony Narodowej i Komisji Finansów Publicznych.

W wyborach w 2019 i w 2023 roku z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję.

Artur Soboń w rządzie PiS

W 2018 Soboń został sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Był odpowiedzialny za nadzór nad budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem.

W 2019 roku objął funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a w grudniu tego samego roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz pełnomocnikiem rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa. Natomiast w 2021 roku objął posadę sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i został też pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego. W 2022 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

W grudniu 2023 został powołany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego, co spowodowało, że jego mandat poselski wygasł, a w Sejmie zastąpiła go Anna Baluch.

Artur Soboń: rodzina, żona, dzieci

Artur Soboń ma żonę Katarzynę i dwie córki, Martynę i Marię.

Artur Soboń: oświadczenie majątkowe

Z oświadczenia majątkowego Artura Sobonia, opublikowanego na stronach Sejmu w 2019 roku (koniec kadencji posła), wynika, że Soboń miał w tamtym czasie dom o powierzchni 147,5 m2 o wartości ok. 500 tys. złotych, a także mieszkania o powierzchni 28 m2 o wartości ok. 200 tys. złotych. Nieruchomości w ramach wspólnoty małżeńskiej. W 2019 roku poseł Soboń posiadał także 95 tys. złotych oszczędności i był właścicielem działki letniskowej o powierzchni 600 m2 o wartości ok. 30 tys. złotych. Soboń miał też samochód marki Toyota C-HR z 2017 roku kupiony na kredyt.