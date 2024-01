Barbara Kamińska jest drugą żoną polityka PiS, Mariusza Kamińskiego. Działacz był wcześniej mężem Anny Kasprzyszak, dziennikarki, sprawozdawczyni sejmowej oraz wykładowczyni akademickiej. Kasprzyszak była na początku lat dwutysięcznych rzeczniczką ówczesnego ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego, a później sprawowała funkcję Dyrektor Biura do Spraw Narodowej Rady Rozwoju w kancelarii Andrzeja Dudy, a także Doradcy Społecznego prezydenta. Pracowała także jako szefowa departamentu edukacji i wydawnictw w Narodowym Banku Polskim.

Barbara Kamińska: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Barbara Kamińska urodziła się w 1974 roku w Tomaszowie Lubelskim. Posiada wykształcenie prawnicze, ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracowała w kancelarii adwokackiej.

Barbara Kamińska: praca w sądzie, zwolnienie lekarskie

W 2021 roku Barbara Kamińska dostała nominację sędziowską do Sądu Rejonowego w podwarszawskim Piasecznie. Decyzję o powołaniu jej na to stanowisko podjęła Krajowa Rada Sądownictwa, jednak legalność tego organu była przedmiotem kontrowersji związanych z reformami przeprowadzanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Kamińska objęła stanowisko już po tym, jak przerwana została konstytucyjna kadencja legalnej KRS, a pracę rozpoczęła tzw. neo-KRS. O sędziach pracujących w "neo-KRS" mówi się "neodzięowie".

Jak podaje portal OKO.press, Barbara Kamińska przebywa na zwolnieniu lekarskim od października 2023 roku. Zwolnienie to jest, według doniesień portalu, przedłużane i było przyczyną odwoływania rozpraw sądowych, wymagających obecności Kamińskiej w sądzie. Nie wiadomo, z jaką chorobą zmaga się kobieta.

To sprawa, która budzi duże kontrowersje ze względu na obecność Kamińskiej w mediach, a także jej uczestnictwo w pikietach protestacyjnych oraz uczestnictwo w "Proteście Wolnych Polaków", organizowanym przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości.

Barbara Kamińska: rodzina, dzieci, brat

Barbara Kamińska i Mariusz Kamiński nie mają wspólnych dzieci. Polityk ma syna z poprzedniego małżeństwa. Kacper Kamiński pracuje w Banku Światowym.

Barbara Kamińska jest siostrą Mariusza Kierepka, który jest prokuratorem. Jak informuje Gazeta Wyborcza, prawnik był zaufanym współpracownikiem Zbigniewa Ziobry, prowadził m.in. śledztwo w sprawie przecieku, który storpedował prowokację CBA nadzorowaną przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Stosunki między siostrą i bratem są jednak napięte. W grudniu 2023 roku portal Onet.pl poinformował, że przed październikowymi wyborami parlamentarnymi, prokurator Kierepka złożył zawiadomienie do prokuratury na swoje dwie siostry: Barbarę i Małgorzatę. Zarzuca oszustwa i zagarnięcie majątku po ojcu. Sprawę bada prokuratura. Wiadomo, że kobiety zaprzeczyły stawianym im zarzutom.

Aresztowanie Mariusza Kamińskiego, wizyta u prezydenta

O Barbarze Kamińskiej zrobiło się głośno po aresztowaniu Mariusza Kamińskiego, do którego doszło 9 stycznia 2024 r. w Pałacu Prezydenckim. Kamiński wraz z innym politykiem PiS, Maciejem Wąsikiem zostali aresztowani pod nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy i przewiezieni do aresztu na warszawskim Grochowie, a następnie do odpowiednich placówek penitencjarnych.

Aresztowanie było pokłosiem prawomocnego skazania polityków w procesie dot. " afery gruntowej". Żony byłych ministrów nie zgadzają się z wyrokiem i protestują w obronie mężów. Barbara Kamińska i Romualda Wąsik najpierw pojawiły się w telewizji Republika, a następnie udały się na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkanie zostało zwieńczone konferencją prasową, podczas której prezydent zapowiedział rozpoczęcie tzw. procedury ułaskawieniowej wobec skazanych polityków.

Żony Kamińskiego i Wąsika w Sejmie

16 stycznia 2024 r. Barbara Kamińska i Roma Wąsik pojawiły się na posiedzeniu Sejmu. Obecność na sali żon skazanych polityków wywołała duże poruszenie. Z mównicy sejmowej przywitał je szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak.

- Dziękujemy, że jesteście. My jesteśmy z wami - powiedział Błaszczak. Kobiety wstały z miejsc i uniosły ręce z palcami ułożonymi w literę V. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli klaskać i skandować "uwolnić posłów". Po kilku minutach ciągłego skandowania marszałek zarządził przerwę. W czasie przerwy politycy PiS zaintonowali hymn, a po jego zakończeniu krzyczeli "precz z komuną".

Źródło: Radio ZET/ tokfm.pl/ OKO.press/ warszawa.wyborcza.pl