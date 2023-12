Bartłomiej Obajtek nie kupi domu "z 95-procentową bonifikatą". Nieoficjalne ustalenia Radia ZET

„Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że sprzedaż miałaby się odbyć jeszcze we wtorek 12.12.2023 r., a pan Bartłomiej Obajtek jest zainteresowany zakupem lokalu z 95% bonifikatą” – napisali członkowie Związku Leśników Polskich przy Nadleśnictwie Gdańsk w dokumencie skierowanym do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy.

Do pisma, które w poniedziałek trafiło do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, dotarł dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk.

Z dokumentu tego wynika, że Bartłomiej Obajtek – szef gdańskich Lasów Państwowych, a prywatnie brat prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka – zwolnił z pracy na początku grudnia nadleśniczą Paulinę Partykę-Drzazgę i zastąpił ją swoim dotychczasowym zastępcą Janem Borkowskim. Jak czytamy w dokumencie podpisanym przez gdańskich leśników, którzy odnoszą się do mianowania zaufanego człowieka Obajtka, „chodziło o natychmiastowe przygotowanie niezbędnych dokumentów do sprzedaży nieruchomości oraz podpis pod aktem notarialnym sprzedaży”. Dotychczasowa nadleśnicza w momencie odwołania miała przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Bonifikata na zakup nieruchomości

Bartłomiej Obajtek zapewnia, że ta decyzja personalna nie miała nic wspólnego z jego planami kupna mieszkania znajdującego się w ponad 100-letnim budynku należącym do Nadleśnictwa Gdańsk.

Na mocy wydanej 5 grudnia decyzji dyrektora Kubicy (który jest politykiem Suwerennej Polski) dyrektor Obajtek jako użytkujący mieszkanie otrzymał prawo jego pierwokupu z bonifikatą. Onet wycenił wartość lokalu na około 700 tysięcy złotych. Przy zastosowaniu maksymalnej bonifikaty mógłby stać się jego właścicielem po zapłaceniu zaledwie 35 tysięcy złotych. Transakcja – jak podają nasi informatorzy – miała zostać domknięta we wtorek u notariusza. Tak się jednak ostatecznie nie stało.

– Nie ma takiej opcji ani formalnej, ani prawnej – mówi Obajtek w rozmowie z dziennikarzem Radia ZET.

W rozmowie z dziennikarzem Radia ZET przekonuje, że do zakupu nieruchomości nie dojdzie, bo „nawet nie złożył wniosku” i nikt z Lasów Państwowych nie wystosował do niego zapytania dotyczącego zakupu, a poza tym w sprawie zbycia mieszkania nie ukazała się wymagana informacja w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych, w którym ukazują się zarządzenia i decyzje odnoszące się do gospodarki leśnej w Polsce. Sytuacja taka jak sprzedaż nieruchomości należącej do LP wymaga wcześniejszego ogłoszenia.

– To jest początek procedury, która jest długotrwała – dodaje szef gdańskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

Nieoficjalnie: brak kluczowego dokumentu

Z nieoficjalnych informacji Radia ZET wynika, że fakt, iż do zakupu mieszkania przez Bartłomieja Obajtka nie dojdzie, może być skutkiem braku jednego z kluczowych dokumentów, niezbędnych do dokonania transakcji. Jak się dowiedzieliśmy, dokument ten nie został na czas wydany przez jeden z urzędów.

W Lasach Państwowych spodziewane są duże zmiany na stanowiskach dyrektorskich, do jakich miałoby dojść już w środę, w dzień zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska.

Źródło: Radio ZET