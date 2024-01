Burza po wpisie KRS, poszło o pieniądze. "Nie czuje się pani zażenowana?"

Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO starła się w mediach społecznościowych z posłem Prawa i Sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem. Wszystko po tym, jak w piątek Krajowa Rada Sądownictwa upubliczniła informacje o wysokości diet, jakie trafiły do jej członków w grudniu, Okazuje się, że to właśnie Gasiuk-Pihowicz otrzymała największą kwotę.

Burza po wpisie KRS. "Nie czuje się pani zażenowana?"

Według danych udostępnionych przez KRS, Kamila Gasiuk-Pihowicz otrzymała 14 360 zł. To zwróciło uwagę Rafała Bochenka, który zauważył, że posłanka "krytykowała uposażenia z tytułu zasiadania w KRS". "A dzisiaj wyciąga pani ręce po sporą dietę za pierwszy miesiąc swojej niby pracy" - napisał. Zapytał też, czy posłanka "nie czuje się zażenowana swoim zachowaniem".

"Może warto byłoby choć raz zachować się konsekwentnie, a przynajmniej honorowo i zrezygnować z tych środków z tytułu zasiadania w gremium, którego legalność Pani (niezasadnie!) kwestionuje? Może warto wpłacić te środki np. na jakąś organizację społeczną" - napisał Rafał Bochenek.

Gasiuk-Pihowicz odpowiada. "Zorganizowana akcja"

Kamila Gasiuk-Pihowicz zareagowała i, również w mediach społecznościowych, odpowiedziała na zarzuty, "Tak wygląda zorganizowana akcja dyskredytowania mnie" - zaczęła. "Byłam na posiedzeniach neoKRS rzadziej niż koleżanka pana Ziobry. A to, że za 20-min. zebrania wypłacana jest taka sama dieta, co za wielogodzinne zapoznawanie się z aktami osobowymi, to patologia. Zmienimy to" - dodała.

Na liście opublikowanej przez KRS znajduje się 25 nazwisk wszystkich członków Rady z przypisanymi do nich kwotami. Łącznie mówimy o sumie 247 tys. złotych. "Diety są wypłacane za udział w posiedzeniu oraz za pracę w innych dniach na podstawie deklaracji" - czytamy w poście. Dodano, że reguluje to ustawa z 2011 roku.

Źródło: Radio ZET/Twitter